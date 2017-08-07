Волгоградцы на природе, или Свиньи на отдыхе

Волгоград, , 16:13 — REGNUM Культура отдыха на природе привита далеко не всем волгоградцам. Это воочию можно наблюдать, пройдясь после выходных дней по пляжам и местам пребывания у воды, которые горожане особенно охотно выбирают для времяпрепровождения в палящий зной.

Так, горы мусора, оставшиеся после уикенда на ерике Верблюд в городе Краснодслободске, засняли на фото очевидцы. Как написала пользователь группы «Жесть Волгограда» Ниночка В., выложенное в сеть — это лишь малая часть всего того, что там есть.

«Остальное просто ужас, памперсы, прокладки, трусы при чем всякие от детских до взрослых и и.д. А вчера большая часть людей не обращая внимание на мусор и запах садились рядом с мусором с детьми и еле! Мало кто перед тем как сесть убирали около себя!!! Люди, вы хуже свиней! (авторские орфография и пунктуация сохранены — прим. ИА REGNUM). Свиньи там где едят, там не гадят», — написала девушка, напомнив отдыхающим, что на следующие выходные они снова приедут сюда же, но будут вынуждены сидеть в мусоре и дышать зловонным запахом.

Также история, по словам пользователей, и на хуторе Бобры. Горожане недоумевают, неужели трудно забрать с собой мусор, ведь большая часть отдыхающих приезжает туда на машинах.

Некоторые уверены, что говорить о том, что бы люди с собой брали этот мусор, бесполезно: «Есть порядочный народ, а есть свиньи». Другие уверены, что способы привить культуру отдыха на природе все же есть — устраивать в обязательном порядке субботники: «пару раз уберутся, и желание мусорить сразу пропадет».

Отметим, что так ведут себя далеко не все жители города, многие все же заботятся о чистоте и ухоженности улиц, парков, мест отдыха.

Добавим, что в Волгограде последняя неделя выдалась особенно знойной. На 4−5 августа региональное МЧС рассылало экстренное предупреждение о сильной жаре и чрезвычайной пожароопасности. Днём столбики термометров в некоторых районах поднимаются выше +45 градусов.