В Испании нарастают антитуристические настроения

Мадрид, , 16:01 — REGNUM Испанские политики и региональные лидеры обеспокоены растущей нетерпимостью молодежи к негативным последствиям массового туризма, экономического драйвера страны, сообщает канал HispanTV.

«Мы не можем позволить, чтобы эти глупые и избалованные детишки, а это то, что они собой представляют, совершали постоянные атаки на туризм», — заявил 5 августа в Аликанте главный координатор правящей Народной партии Испании Фернандо Мартинес-Маильо.

В дополнении к ухудшению состояния окружающей среды, вызванного грязью и шумом от туристов, а также распространению алкоголя и наркотиков в этой среде, недовольные интенсивной туристической эксплуатацией молодые испанцы также жалуются на то, что местное население вытесняется в бедные районы из туристических центров.

Напомним, в последние недели произошли теракты в разных частях Испании, организованные антитуристически настроенными активистами, которых раздражают ежегодные «вторжения» десятков миллионов гостей, прибывающих в страну.

Так, 27 июля четыре человека в масках остановили автобус с туристами в Барселоне, пробили колесо и написали на лобовом стекле автомобиля сообщение «Туризм убивает городские районы».

Кроме того, 4 августа в Стране Басков молодежная организация Ernai, связанная с левой националистической партией Sortu, начала официальный поход против туризма под лозунгом «Ваш туризм вызывает страдания молодых людей».

Реагируя на эту последнюю кампанию, заместитель министра туризма баскского регионального правительства Исабел Муела призвала Sortu «попробовать остановить» эту кампанию и «поговорить с их молодыми активистами и заставить их думать», учитывая то, что данная кампания «порочит образ Эускади (название региона в баскском языке)».

Однако призывы властей не имели должного отклика, на данный момент официальный уровень безработицы среди молодых людей в Испании превышает 40%.

При этом туризм в Испании составляет ключевую доходную статью бюджета, а ежегодное количество туристов, посещающих страну, достигло 20 млн человек.