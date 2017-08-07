Жители Москвы смогут получить загранпаспорт в любой день недели

Москва, , 14:21 — REGNUM Москвичи теперь смогут получить загранпаспорт на пять лет в центрах госуслуг теперь можно в любой день недели. Такая услуга вводится в центрах «Мои документы» с 7 августа, сообщается на портале мэра Москвы.

Это можно теперь сделать семь дней в неделю с 08:00 до 20:00, то есть в любое время работы центров «Мои документы».

Ранее центры госуслуг только принимали документы на оформление паспорта. Для того, чтобы получить его, нужно было обратиться в ОМВД, которые работают по специальному графику.

В Москве работает из 127 центров госуслуг в каждом районе города.

Для жителей Москвы и временно зарегистрированных в городе услугу также окажут в любом центе независимо от прописки.

Кроме того, с 1 августа в центрах госуслуг можно «одним пакетом» оформить документы при смене места жительства и приобретении жилья. Специалисты помогут подготовит необходимые документы за один визит.

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Напомним, в Москве можно получить до 97% услуг вне зависимости от места прописки. Время ожидания не более 15 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, в Налоговый Кодекс РФ готовятся поправки, согласно которым пошлина за получение загранпаспорта нового поколения (биометрического паспорта сроком на 10 лет) возрастет с 3500 до 5000 рублей, а стоимость оформления такого же загранпаспорта для ребенка младше 14 лет увеличится с 1500 до 2500 рублей.