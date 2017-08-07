Более 1,5 тысяч малышей ждут своей очереди в детские сады на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, , 11:03 — REGNUM В столице Камчатки в очереди в детские сады стоят 1521 ребёнок в возрасте от 1,5 до 3 лет. Из них, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии, 854 человека — от 1,5 до двух лет, и 667 человек в возрасте до 3-х.

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При этом, стоимость пребывания в детском саду в день, для родителей, который повезло устроить малышей, стоит 203 рубля 16 копеек. В последний раз она менялась 1 января и была повышена со 192 рублей 60 копеек.

«Увеличение оплаты было связано с ростом затрат на покупку продуктов питания для воспитанников детских образовательных учреждений. При этом, все действующие льготы и компенсации сохранены», — говорят в мэрии.

В Петропавловске по-прежнему действует система компенсационных выплат на пребывание детей в детском саду. Она составляет 20, 50 и 70% от родительской платы за питание на первого, второго, третьего ребенка соответственно.

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В столице Камчатки явно не хватает детских садов. В последние годы власти проводят политику создания новых групп в действующих детских садах, и возврата в пользу дошкольных учреждений зданий, которые были отобраны у них во время демографического кризиса в 90-е годы. Так, например, для детской библиотеки построили новое здание, а в помещениях, в которых она ранее располагалась, создали сразу несколько новых группы.

Кроме того, сейчас в городе строится новый детский садик на 260 мест. Предполагается, что он может быть сдан в эксплуатацию уже весной 2017 года.

В одном из детских садов корреспонденту ИА REGNUM рассказали, что у них заполнены все группы.

«Есть еще проблема в том, что иногда родители прописаны по одному адресу, а живут по другом, и здесь возникают трудности. Им могут пойти на встречу. Что касается общей очереди из малышей, то давайте не будем забывать, что некоторые родители довольно рано ставят своих детей в очередь, чтобы точно к трем годам получить место в саду, но до этого возраста, на самом деле, водить его в садик и не собираются. Некоторые отдают в 2,5 года», — пояснили сотрудники дошкольного учреждения.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке неуклонно растет количество детей, посещающих детские сады, и обучающихся в школах. Основная масса посещает образовательные учреждениях в городах региона, где и проживает большая часть населения края. Так, численность детей в дошкольных учреждениях за последние два года выросла на 348 человек и по последним данным статистики составила 18,3 тыс. Что касается школ (121 объект образования), то количество обучаемых в них детей выросло на 299 человек до 35,4 тыс.

Напомним, в самом северном районе Камчатки — Пенижинском построят сельский учебный комплекс школу-детский сад на 161 ученическое и 80 дошкольных мест. Стоимость строительства превышает 677 млн рублей. При этом в самом селе Каменское на севере Камчатки проживают всего 655 человек. Строительство школы-сада из расчета на одного жителя села обойдется более чем в 1 млн рублей на человека, а из расчета на одного воспитанника учебное место будет стоить 2,8 млн рублей.