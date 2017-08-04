«Камчатке не преодолеть демографический кризис в ближайшие 20 лет»

Петропавловск-Камчатский, , 09:31 — REGNUM Камчатка находится в демографическом кризисе, связанном, в первую очередь, с оттоком населения в другие регионы России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в местном управлении статистики, отметив, что при сохранении «социально-экономической ситуации настоящего времени» региону этот кризис не преодолеть еще лет 20 — в среднем край будет терять ежегодно 1−1,5 тыс. человек.

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Только за 2016 год население Камчатки уменьшилось на 1387 человек до 314 729 человек, большая часть из которых проживает в городах региона. При этом, в крае проживает 156 682 мужчины и 158 047 женщин, то есть на каждую 1000 мужчин приходится 1009 женщин.

Кроме того, в регионе падает рождаемость. В 2016 году на свет появились 4057 малышей, что почти на 100 новорожденных меньше, чем годом ранее.

«Снижение рождаемости мы наблюдаем третий год. Всему виной демографический провал 90-х годов, когда был резкий спад рождаемости в стране. Соответственно, значительно меньше мы сегодня имеем и женщин репродуктивного возраста», — отметили в Камчатстате.

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Тем временем показатель смертности в регионе продолжает быть ниже среднероссийского — в 2016 году умерли 3693 человека. При этом, уменьшилась смертность среди населения в возрасте моложе трудоспособного и в возрасте старше трудоспособного, но увеличилась смертность в трудоспособном возрасте.

Удельный вес лиц моложе трудоспособного возраста (0−15 лет) на начало 2016 года составил 18,4%, доля лиц пенсионного возраста — 19,8%, доля населения трудоспособного возраста — 61,8%. По сравнению с 2015 годом численность молодежи и населения пенсионного возраста увеличилась, при этом население в трудоспособном возрасте каждый год уменьшается.

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Как сообщало ИА REGNUM, Камчатку ежегодно покидает множество людей. Прежде всего, желание людей переехать связано с большими ценами на коммунальные услуги, а также с дороговизной продуктов питания, которые в основной своей массе в регион завозят «с материка». На желание людей уехать влияет и оторванность полуострова «от большой земли». Чтобы слетать в отпуск некоторые копят деньги пару лет, так как билеты на самолеты дорогие.