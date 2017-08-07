Президент Бразилии: Войска останутся в Рио до 2018 года

Бразилиа, , 08:26 — REGNUM Президент Бразилии Мишел Темер 6 августа заявил, что подразделения вооруженных сил были введены в Рио-де-Жанейро для сдерживания мощной волны насилия и усиления деятельность полиции, и они будут оставаться в городе до 2018 года, сообщает El Periódico.

«Для Рио-де-Жанейро есть обширная программа, реализация первого этапа которой будет проходить до 31 декабря 2017 года, а затем ее продлят и на следующий год», — пояснил Темер в видео, опубликованном Администрацией президента.

В ходе встречи с главой Палаты депутатов Родриго Маия президент подтвердил, что реакции организованной преступности на эти действия будут «жестко» подавляться. Темер также напомнил, что план национальной безопасности предполагает и «более обширные» действия.

Маиа, в свою очередь, подтвердил «фундаментальную» борьбу с организованной преступностью в Рио-де-Жанейро и подчеркнул, что полицейские операции «продолжают» ликвидировать преступные группировки и понижать уровень преступности.

«Параллельно с этим мы должны реабилитировать нашу молодежь. Необходимо помочь восстановиться в мирной жизни молодым людям, которые были привлечены к торговле наркотиками», — заявил глава Палаты депутатов бразильского Конгресса.

Напомним, комментарии президента Бразилии и главы Палаты депутатов последовали через день после того, как правительство Бразилии мобилизовало более 5000 армейских военнослужащих и полицейских для отправки в фавелы на севере и западе Рио-де-Жанейро в рамках новой операции против организованной преступности, преимущественно занимающейся похищением коммерческих грузов.

В ходе операции были убиты, по меньшей мере, двое подозреваемых, и двадцать человек были задержаны.

Правительственная операция, получившая название Onerat («Груз»), привела к задержанию в общей сложности пятидесяти человек и 6 августа была оценена министром обороны Раулем Юнгманном как «разумная, но не блестящая».

В операции было задействовано около 3600 военнослужащих армии, около 1500 различных полицейских сил, более 600 транспортных средств вооруженных сил, из них 70 бронетранспортеров.

Резкий рост насилия в Рио вынудил бразильское правительство на прошлой неделе санкционировать мобилизацию до 10 тыс. солдат и офицеров вооруженных сил, а также сотрудников полиции из других штатов.

Серьезный экономический кризис, в результате которого штат Рио пошел на серьезное сокращения сил безопасности, провоцирует преступность. В городе в среднем фиксировалось 20 ежедневных насильственных смертей, а с начала 2017 года в Рио погибли при исполнении 93 сотрудника полиции.