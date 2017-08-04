Отправить ребёнка в школу в ЛНР стоит дешевле, чем в Крыму

Луганск, , 17:00 — REGNUM 4 августа луганские экономисты провели мониторинг цен стоимости канцелярских наборов и одежды на ярмарке «Школьный базар», действующей на территории «Луганского базара». Он показал, что цены для школьников на ярмарке дешевле, чем на Центральном рынке столицы ЛНР.

Так, на Центральном рынке Луганска стоимость канцелярского набора для ученика младших классов обойдется в 2050 руб., в то время как посетитель «Школьного базара» отдаст за аналогичный набор 1788 руб.

Цена рюкзаков на Центральном рынке варьируется от 900 до 2,5 тыс. руб., на «Школьном базаре» — от 750 до 2,5 тыс. руб.

Полный набор одежды и принадлежностей для девочек младших классов (со 2-го по 4-й) на Центральном рынке стоит 5100 руб., в то время как на ярмарке — 4738, для мальчиков той же возрастной категории 6300 и 5888 руб. соответственно.

По поручению главы ЛНР первоклассники республики получат бесплатную школьную форму и дневник, а их родителям придется приобрести только канцтовары.

И. о. министра образования и науки ЛНР Сергей Цемкало сообщил, что средняя общеобразовательная школа №20 в Луганске 1 августа первой получила школьную форму для первоклассников, которая была пошита за счет средств бюджета республики.

По состоянию на начало августа швейные предприятия ЛНР уже изготовили более 6 тыс. комплектов школьной формы для первоклассников, что составляет 61% от общего количества.

Ранее в Минпромторге заявляли, что швейные предприятия республики к началу нового учебного года изготовят около 10 тыс. комплектов школьной формы для первоклассников.

Напомним, глава ЛНР Игорь Плотницкий на аппаратном совещании Совета министров поручил профильным ведомствам в новом учебном году обеспечить первоклассников республики школьной формой за счет государства.

Министр образования и науки ЛНР Валентина Ткаченко сообщила, что проведенный во всех городах республики опрос показал, что учебные заведения ЛНР поддерживают введение школьной формы для учащихся.

Читайте по теме: В ДНР представили образцы школьной формы местного производства

Кроме того, в качестве подарка от государства каждый первоклассник получит школьный дневник.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в министерстве образования, науки и молодёжи Крыма сообщили, что суммарная стоимость сборов в школу первоклассника — около 15−20 тыс. рублей.

Читайте по теме: Крым: отправить первоклассника в школу стоит 15−20 тыс. рублей

Читайте ранее в этом сюжете: Первоклассников ЛНР оденут безвозмездно