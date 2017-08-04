Мемориал жертвам взрыва А321 откроют в Ленобласти ко 2-й годовщине трагедии

Всеволожск, Ленинградская область, , 15:02 — REGNUM Субсидию на финансирование работ по строительству памятника жертвам катастрофы самолета А321 над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года выделят администрации Всеволожского района по распоряжению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Об этом сегодня, 4 августа, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона. Размер субсидии составит 17,2 млн рублей.

Заказчиком создания мемориала «Сад памяти» на Румболовской горе во Всеволожске является районная администрация, планируемый срок окончания работ — 1 ноября 2017 года. На площадке, где появится памятник, уже начались подготовительные работы. Общая смета мемориала — около 22 млн рублей.

«Технически проект не сложный, поэтому будем торопить район, чтобы успели выполнить работы к годовщине. Небольшие ландшафтные работы будут, но завершенный вид с озеленением мемориал получит в будущем году», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Муниципалитет в настоящее время ведет работу по инженерной подготовке площадки на Румболовской горе, а также готовится к проведению аукциона по выбору подрядчика, добавили в пресс-службе администрации Всеволожского района.

Внешний облик памятника был выбран в ходе открытого конкурса, прошедшего летом 2016 года. Победителем стал проект мемориала «Сад памяти», разработанный коллективом студентов Государственного архитектурно-строительного университета (ГАСУ). Всего в конкурсе принимало участие 28 проектов скульпторов и архитекторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Ульяновска, Воронежа, Самары.

Проект представляет собой коридор из плит с именами всех погибших в авиакатастрофе и металлическими трубами, в которых будет гулять ветер. Благодаря системе освещения, памятник будет виден проезжающим по Дороге жизни и в темное время суток. 30 октября 2016 года состоялась закладка камня в основание памятника.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге в память о жертвах трагедии планируется возвести храм Святого Дмитрия Солунского. Предполагается, что храм будет построен на пересечении Матисова и Дудергофского канала на территории микрорайона «Балтийская жемчужина» в Красносельском районе города.

В результате крушения над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года самолета А321 российской авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из египетского Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, погибли все 224 человека, находившиеся на борту. В их числе были 48 жителей Ленинградской области.

Причиной катастрофы, как установлено, стал взрыв самодельного взрывного устройства. В осуществлении теракта подозреваются боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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