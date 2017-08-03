Антитеррор: Насколько защищены жители Зауралья?

Курган, , 18:12 — REGNUM В Курганской области действует комплексный план противодействия идеологии терроризма, а также действует антитеррористическая комиссия. Благодаря слаженной работе всех органов власти с УМВД, Росгвардией и МЧС, террористических актов на территории Курганской области не допущенно, сообщил корреспонденту ИА REGNUM полковник юстиции Александр Постовалов в ответе на редакционный запрос.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона, почти 60% жителей Зауралья, согласно социологическому опросу, чувствуют себя защищенными от террористических угроз. На 18,1% стало больше положительных оценок опрошенных по эффективности антитеррористической работы правоохранителей и органов исполнительной власти региона. Категорирование мест мест массового пребывания людей по степени угрозы совершения террористических актов проводится в Курганской области с 2015 года.

«Ситуацию в сфере противодействия терроризму и экстремизму в регионе можно охарактеризовать как стабильную и контролируемую», — отметил специалист аппарата региональной антитеррористической комиссии Владислав Тимофеев.

По словам Владислава Тимофеева, одной из основных проблем Зауралья является проникновение экстремистских идей в молодежную среду, попытки вовлечения молодых жителей Курганской области в террористические группировки через интернет. В регионе создана рабочая группа по противодействию идеологии терроризма в молодежной среде через всемирную паутину.

«Помимо массовых мероприятий, будет проводиться индивидуальная работа с лицами, наиболее подверженными или уже попавшими под влияние экстремистов», — заявил Владислав Тимофеев.

Что касается учений, 22 июня в Кетовском районе Курганской области проведены тактико-специальные учения по отработке взаимодействия всех структур при предотвращении террористического акта — вооруженного захвата автобуса с пассажирами.

«Поставленные задачи успешно выполнены. Обнаруженные на месте проведения самодельные взрывные устройства были обезврежены специалистами-взрывотехниками. В учениях приняли участие представители правительства Курганской области, региональных управлений ФСБ, МВД, МЧС и других силовых структур, а также должностные лица администрации Кетовского района», — сообщает пресс-служба губернатора Зауралья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь полагает, что власти всех субъектов страны не могут обеспечить должный уровень защиты мест массового скопления людей в антитеррористическом плане. Особое его беспокойство вызвала ситуация в таких регионах, как Дагестан, Карачаево-Черкесия, Чувашия, Забайкалье, Пермский край, Брянская, Владимирская и Омская области. По его словам, здесь до сих пор не завершено категорирование мест массового пребывания людей по степени угрозы совершения террористических актов, а без этого не удаётся оформить паспорта их безопасности.

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