Последствия пожаров в Хакасии: ряд погорельцев уличили в нечестности

Абакан, , 06:56 — REGNUM Пострадавшие в результате страшных пожаров в апреле 2015 года погорельцы, которые до сих пор не оформили построенные для них дома в собственность, обязаны сделать это в ближайшее время. Таково предписание контрольно-счетной палаты России, заявил 2 августа и. о. первого заместителя главы Хакасии Олег Нам на рабочем совещании.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Хакасии, на совещании присутствовали главы и представители проблемных территорий — Ширинского, Бейского и Орджоникидзевского районов, а также руководители профильных ведомств.

В апреле 2015 года в Хакасии в результате массовых пожаров жилья лишились 6,5 тыс. человек. Олег Нам напомнил, что для погорельцев «в рекордно короткие сроки» построили более 1200 домов. Однако, по его словам, некоторые люди до сих пор не оформили право на собственность. Власти региона утверждают, что эти люди не выполняют требования федерального центра, оказавшего погорельцам финансовую помощь, а также не платят налоги в местный бюджет.

«Когда случился пожар, власти встали рядом с людьми. Буквально за три месяца построили дома, причем даже тем людям, у которых дома не были оформлены в собственность. Вся Хакасия помогала пострадавшим, судебные инстанции работали в авральном режиме, чтобы помочь людям доказать свое право на жилье. И такой же отдачи мы ждали от людей», — прокомментировала министр имущественных и земельных отношений Хакасии Елена Соломонова.

Она подчеркнула, что «есть единичные случаи, когда люди не хотят регистрировать собственность».

«Чтобы получить как можно больше квадратных метров, пострадавшие вписывали родственников, а теперь не хотят делиться с ними частью собственности. Это нечестно, ведь жилье — это мера социальной поддержки, которую государство оказало всем пострадавшим», — резюмировала Соломонова.

В правительстве Хакасии привели пример: житель деревни Новокурск Бейского района отказывается оформлять дом в собственность, чтобы не делиться с тещей и её новым мужем. Семья из села Шира отказывается идти в Росреестр, потому что по решению суда к дому была сделана пристройка для бывшего супруга хозяйки и так далее.

Уточняется, что по каждому такому случаю проводится индивидуальная работа. Нам подчеркнул, что ни один объект недвижимости не должен остаться без оформления прав собственности:

«От природной стихии можно защититься, только застраховав свои дома, а для этого все документы должны быть в порядке».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Хакасии в результате страшных апрельских пожаров в 2015 году погибли 32 человека. Региону был нанесён огромный ущерб. Помимо жилых домов для погорельцев выстроили школы, амбулаторию, библиотеку, ФАПы. Сумма компенсаций из федерального бюджета пострадавшим семьям составила более 500 млн рублей.

Отметим, что стройка проходила не без проблем и скандалов. В частности, уже в феврале 2017 года некоторые жители села Шира Ширинского района, значительно пострадавшего от пожаров, пожаловались на то, что уже вторую зиму в новых домах промерзают трубы водопровода и канализации. После жалоб жителей в селе Шира провели проверку активисты ОНФ. По словам руководителя региональной рабочей группы ОНФ «Честная и эффективная экономика» Сергея Кузьмина, все указанные в жалобах факты в ходе выездной проверки подтвердились.

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