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«Полосатая натура» Москвы: в столице отметили День ВДВ

Общество

Фоторепортаж

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«Полосатая натура» Москвы: в столице отметили День ВДВ
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Празднование Дня ВДВ на Красной площади

Москва, 2 августа 2017, 23:46 — REGNUM  Празднование 87-ой годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск в Москве началось с раннего молебна на Ильинке, где собрались военнослужащие, курсанты, ветераны ВДВ и участники детско-юношеских патриотических клубов. Центральная улица традиционно стало площадкой сразу трёх объединённых торжеств: дня ВДВ, Ильина дня, и Дня улицы Ильинки, названной в честь православного святого, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Празднование Дня ВДВ на Красной площади
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Празднование Дня ВДВ на Красной площади

После молебна на Ильинке, военнослужащие и гости столицы приняли участие в литургии в храме Ильи Пророкав Китай-городе, которую возглавил епископ Савва Воскресенский, а затем прошли крестным ходом от храма до Лобного места на Красной площади, где прозвучал ещё один благодарственный молебен пророку. Официальная часть программы завершилась массовой трапезой и праздничным концертом.

Что касается знаменитой своим размахом и особыми традициями весёлой части Дня ВДВ, то в 2017 году всё прошло по привычному сценарию: в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького выступали артисты, развернулись полевые кухни с «солдатской кашей» и чаем, звучали военные песни. Конечно, не обошлось без стихийных купаний в фонтанах и песен под гитару.

Праздничные мероприятия также прошли во всех крупных парках Москвы.

Напомним, указ о праздновании Дня Воздушно-десантных войск 2 августа президент России подписал в 2006 году, узаконив давно ставший традиционным праздник: этот род войск появился 2 августа 1930 года, в день первого парашютного десантирования обученного военного подразделения.

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Празднование Дня ВДВ в Парке Горького
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Празднование Дня ВДВ в Парке Горького

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regnum author Антонова Дарья
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