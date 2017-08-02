«Важно не время ожидания у кабинета врача, а доступность медуслуг»

Москва, , 16:11 — REGNUM Ни для какого не секрет, что система здравоохранения в России переживает серьёзный и затянувшийся кризис. По данным Росстата общая заболеваемость в расчёте на 1000 человек выросла с 2000 г. по 2015 г. (более свежих данных на сайте Росстата не приводится) с 730,5 до 778,2 (с впервые поставленным диагнозом на 1000 человек). Печальными лидерами роста являются болезни системы кровообращения — с 17 до 31 промиля. Тем временем наблюдается сокращение численности медперсонала за тот же период с 1563 тыс. чел. до 1549 тыс. чел. Парадоксально, но факт — параллельно количество медицинских учреждений сократилось за это время вдвое, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры статистики РЭУ им.Г.В.Плеханова Сергей Голодов.

По его мнению, «есть и позитивные изменения. Так, согласно докладу министра здравоохранения Вероники Скворцовой президенту РФ Владимиру Путину, время записи к врачу и время ожидания у кабинета сократилось в три раза, выделено 450 млн рублей на технологии, позволяющие улучшить сервис, но это, на мой взгляд, совсем небольшая сумма».

«Однако, глубинные проблемы в другом. Названные показатели не отражают сути негативных процессов, поразивших здравоохранение, да и не только его. Врачи за время реформ практически потеряли и социальный статус, и стимулы к повышению квалификации. Не время ожидания у кабинета определяет качество и эффективность системы, хотя и это важно, а качество и доступность медицинской помощи», — подчеркнул Голодов.

«Здесь тоже важно финансирование, но просто вливанием денег здесь не обойтись. Необходимо системно повышать качество подготовки специалистов, опять-таки, системно, а не фрагментарно-радостно оснащать лечебные учреждения современным оборудованием, развивать качество медико-биологических исследований и т. д», — считает эксперт.

«Так называемая новая модель не так уж и нова, — отметил он. — Правительство утвердило паспорт проекта по улучшению работы поликлиник. Эта инициатива призвана сократить очереди, время записи на прием к врачу и сроки прохождения диспансеризации. Кроме того, считается, что изменения помогут повысить качество медицинских услуг. Речь идёт о некоторых организационных моментах работы медучреждений, например, время ожидания в очереди у кабинета, время записи к врачу, время приёма у врача.

«Первые два показателя должны втрое сократиться, а последний — вдвое возрасти. Этого можно добиться путём перераспределения времени, внедрением электронной очереди и т.д. Все вместе, наверняка, окажет влияние на оценку населением организационной компоненты здравоохранения, но не являются интегральными показателями эффективности и качества системы здравоохранения. Есть ли толк от увеличенного вдвое времени, потраченного пациентом у врача, неспособного в силу низкой квалификации поставить правильный диагноз и назначить лечение», — задается вопросом Голодов.

«Пути решения организационных проблем лежат в сфере «цифровой экономики». Это и подключение к интернету, и электронная очередь. Но это только одна часть проблем. Для модернизации всей системы необходим комплексный подход, суть которого — постановка глобальной цели, разведение её на подцели, оценка необходимых объёмов ресурсов, времени на реализацию. Пока системности в этих инициативах правительства не наблюдается, а есть ощущение косметического ремонта вместо генерального», — резюмировал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа правительство РФ утвердило паспорт приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», сообщается на сайте правительства РФ. Реализация приоритетного проекта позволит сократить очереди, время записи на приём к врачу и ожидания пациентов у кабинета врача, сроки прохождения диспансеризации, а также повысить качество оказываемых услуг.

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