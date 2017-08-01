Новая «самая читающая страна»: лишь 8% новозеландцев не читают книги

Веллингтон, , 21:09 — REGNUM Компания Horizon Research опубликовала исследование, согласно которому более 400 тысяч человек не покупали и не читали книг в 2016 году, сообщает издание Stuff. Речь идет о совершеннолетних. При это 2,8 млн опрошенных (около 88%) прочли или начали читать хотя бы одну книгу в прошлом году, а 50% заявили, что прочитали хотя бы одну книгу новозеландского автора. Большинство новозеландцев читает для отдыха и развлечения, самыми любимыми жанрами стали детективы, триллеры и приключенческие романы.

394 тысячи человек признались экспертом, что не читают совсем. 31% из них назвали причиной отсутствие свободного времени, 24% — что не любят читать, 16% с большим удовольствием смотрят фильмы по книгам. На вопрос «Что могло бы побудить Вас начать читать», большинство мало читающих граждан настаивает на наличии свободного времени (86%), половина считает, что книга должна показаться по-настоящему интересной (53%), 24% мечтают, чтобы книги были дешевле.

Несмотря ни на что, новозеландцы предпочитают печатные издания электронным книгам — 73% с удовольствием покупают печатные книги и только 23% полностью перешли на электронные.

Известно, что доля людей, выбирающих чтение в качестве развлечения, неуклонно снижается. Так, исследование 2010 года в развитых странах, демонстрировало, что за период между 2008 и 2010 годами количество читающих людей в странах ОЭСР снизился на 5%.