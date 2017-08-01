Лишь четверть жителей Ленобласти довольна здравоохранением региона

Всеволожск, Ленинградская область, , 16:30 — REGNUM Только 25% населения Ленинградской области считают здравоохранение региона соответствующим необходимому уровню и потребностям людей. Об этом сегодня, 1 августа, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ходе встречи с врачами Всеволожской клинической межрайонной больницы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы будем вкладывать в медицину в ближайшие десять лет опережающее финансирование. Дело в том, что всего лишь 25% нашего населения считают наше здравоохранение соответствующим уровню и потребностям», — посетовал Дрозденко.

Для сравнения он добавил, что 90% населения довольны уровнем образования, 80% — социальной защитой, больше 70% — уровнем поддержки спорта.

«Даже ЖКХ оценивают более 50% населения положительно. Но только не нас. Это значит, что есть проблемы. Неслучайно, мы приняли программу реновации. Более миллиарда рублей ежегодно мы будем в нее вкладывать», — добавил глава Ленобласти.

Дрозденко напомнил о том, что в регионе будет сформирована трехуровневая система медицинской помощи гражданам. Это связано, в том числе, с невозможностью сформировать в каждом районе области коллектив, на целиком состоящий из высокопрофессиональных специалистов.

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Таким образом, здравоохранение будет работать по принципу пирамиды: первичный уровень — ФАПы, амбулатории и поликлиники, затем — пять узловых специализированных больниц, и только самые тяжёлые пациенты должны отправляться в Ленинградскую областную клиническую больницу в Санкт-Петербурге.

«Пациент всегда прав. Когда мы это поймем, проще будем выстраивать систему управления власти и систему управления здравоохранением. Областная клиническая больница должна стать такой больницей, при которой мы не будем терять деньги, отдавая их другим федеральным петербургским юридическим лицам доя проведения сложных операций. А сегодня получается та, что с параллельными заболеваниями в клинической больнице лежит пациенты, которые спокойно могли бы лежать в любой районной больнице», — подчеркнул Дрозденко.

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