В аэропортах Москвы заявили о восстановлении штатной работы

Москва, , 15:08 — REGNUM Из-за утренней грозы 31 июля в аэропортах Москвы отменили и задержали около 30 рейсов, однако в данный момент восстановлен штатный режим работы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в представительствах воздушных гаваней, отмены рейсов производились по решению перевозчиков.

Так, в Домодедово отменили два рейса, задержали — 20. В Шереметьево отмен нет, но задержано — 8. Во Внуково задержан один рейс. В аэропортах указали, что рейсы были отменены по вине авиакомпаний, а последние, в свою очередь, заявили, что никаких существенных сбоев в расписании не наблюдалось, отклонения от времени вылета и прилета были незначительными и, в основном, связанными с длительной подготовкой воздушных судов из-за погодных условий.

На данный момент в Домодедово и Шереметьево заявили о восстановлении штатной работы.

Отметим, что наибольшее число задержек пришлось на российские S7 и «Уральские авиалинии», итальянскую Meridiana, греческую Aegean Airlines.

В АО «Авиокомпания «Россия» сообщили, что в ночь на 31 июля был задержан рейс из Барселоны, так как во время стоянки воздушного судна в испанском аэропорту сервисными службами ему были нанесены повреждения. В итоге вывоз пассажиров производился на резервном судне, которое было специально направлено в Барселону.

Одной из основных причин отмены и задержек рейсов указываются погодные условия. Так, за сутки в столице выпало порядка 10 процентов месячной нормы осадков. Ливневые дожди 31 июля в Москве продолжались до 10 часов утра. Они сопровождались шквалистым ветром, который при порывах достигал скорости 12−17 метров в секунду.