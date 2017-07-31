В Подмосковье стартовал конкурс военных кинологов «Верный друг!

Дмитров, Московская область, , 09:21 — REGNUM В Московской области в учебном центре служебного собаководства Вооруженных сил РФ открылся II Международный кинологический конкурс «Верный друг», сообщили в Минобороны РФ.

В состязаниях, проводимых в рамках проведения АрМИ-2017, принимают участие команды России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, а также Арабской Республики Египет. Вне конкурсной программы выступит команда ДОСААФ.

«Год назад состоялся первый международный кинологический конкурс «Верный друг, — сказал главный судья соревнований, начальник Управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны России генерал-майор Владимир Головачёв. — Он стал ярким зрелищем и вызвал огромный интерес в стране и за рубежом».

«Армейские игры мало чем отличаются от мировых спортивных первенств. Правда, принцип «Главное — не победа, а участие» здесь не работает. Для военных любая задача должна быть выполнена. Мы должны побеждать», — подчеркнул Головачёв.

В рамках международного кинологического конкурса «Верный друг» более 60 школьников произнесли клятву верности юнармейца.

Как сообщает ИА REGNUM, международный этап кинологического конкурса в рамках III международных Армейских игр — 2017 проходит с 30 июля по 10 августа 2017 года в учебном центре служебного собаководства Вооруженных сил РФ в Подмосковье.

Напомним, кинологический конкурс «Верный друг» состоит из четырех упражнений, которые будут оцениваться на быстроту и правильность выполнения заданий конкурсантами. В частности, участники со своими питомцами посоревнуются в «Дог биатлоне» на 3,2 км.

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