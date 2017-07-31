Гимном игр АрМИ-2017, проходящих в Китае, стала «Катюша»

Москва, , 08:38 — REGNUM Гимном армейских международных игр АрМИ-2017, проходящих на полигоне «Корла» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китайской Народной Республики, стала знаменитая российская песня «Катюша», сообщили в Минобороны РФ.

На церемонии открытия игр на русском языке ее исполнил ансамбль песни и пляски ВКС. Эту полюбившуюся в Китае песню встретили бурными аплодисментами. Около 5 тысяч зрителей встали и с места начали подпевать российскому коллективу.

На заключительном гала-концерте песня станет не только гимном АрМИ, но и символом международного военного сотрудничества.

На полигоне «Корла» министерства обороны Китая пройдёт сразу четыре конкурса «АрМИ»: «Безопасная среда», «Чистое небо», «Мастер-оружейник» и «Суворовский натиск».

Всего на территории Китая состоится шесть международных конкурсов АрМИ-2017.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля на полигоне Сухопутных войск НОАК «Корла» (Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая) состоялось открытие международных этапов конкурсов АрМИ-2017.

Торжественная церемония началась с первого в истории Китая парада сухопутных войск из десяти стран мира: Анголы, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Зимбабве, Ирана, Китая, Казахстана, России, Узбекистана.

Участников церемонии открытия АрМИ-2017 в видеообращении приветствовал президент РФ Владимир Путин.

Напомним, международные военные игры АрМи-2017 проходят с 29 июля по 12 августа на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая.

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