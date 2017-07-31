Граждан России начнут чаще обследовать на рак

Москва, , 04:44 — REGNUM С 1 января 2018 года из плановой диспансеризации граждан России исключат УЗИ и общие анализы крови и мочи, однако внесут ряд изменений, касающихся онкологического скрининга. Об этом сообщил главный эксперт Минздрава России по профилактической медицине, руководитель Российского кардиологического научно-производственного комплекса Сергей Бойцов в интервью газете «Известия».

«Сейчас взрослое население проходит диспансеризацию раз в три года. Однако есть исследования, которые должны проводиться чаще. Так, анализ кала на скрытую кровь, направленный на выявление калоректального рака, будет проводиться раз в два года людям от 50 до 75 лет», — сказал Бойцов.

При этом он отметил, что анализ будет осуществляться с использованием нового иммунохимического метода, который позволяет гораздо точнее выявлять опухоль при её наличии.

Также, по словам Бойцова, маммография со следующего года будет выполняться с периодичностью один раз в три года женщинам в возрасте 39−49 лет и один раз в два года в возрасте 50−69 лет.

Исключение из программы диспансеризации общих анализов крови и мочи эксперт Минздрава объяснил низкой эффективностью этих методов исследования.

Так, по его словам, частота выявляемых отклонений от нормы в результате проведения общего анализа крови не превышает 3%, а выявляемость наиболее ожидаемых прогностических отклонений, таких как анемия, — менее 0,5%. При этом на скрининг и дальнейшие углубленные исследования уходят сотни миллионов рублей.

Говоря об УЗИ, Бойцов подчеркнул, что данная процедура требует значительных трудозатрат и финансовых вложений. «К тому же далеко не во всех поликлиниках высока доступность ультразвукового оборудования. Там и без диспансеризации очереди не на один день, — пояснил он. — В режиме скрининга делать УЗИ совершенно необоснованно».

Как отметил эксперт Минздрава, ни в странах Западной Европы, ни в США общий анализ крови, мочи и УЗИ не проводится в рамках диспансеризации.