«Личность» отечественной медицины разрушена

Москва, , 00:41 — REGNUM На сайте ГКБ Давыдовского читаем:

«ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ» (Городская клиническая больница № 23) ходит в число старейших медицинских учреждений Москвы и находится в самом центре на Таганке.

За многие десятилетия существования больницы врачами накоплен огромный опыт в диагностике и лечении широкого спектра заболеваний терапевтического (сердца, легких, желудочно-кишечного тракта, нервной системы), хирургического, гинекологического профилей. Больница является клинической базой Первого МГМУ имени Сеченова. Основным приоритетом деятельности стационара является оказание высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с острым инфарктом миокарда, ишемической болезнью сердца с использованием ангиопластики со стентированием коронарных артерий, применением внутрисосудистых методов диагностики состояния атеросклеротической бляшки, а также постановкой всех видов имплантируемых устройств с целью нормализации ритма и проводимости сердца».

25 июля пациентка своими ногами пришла на плановую госпитализацию в эту высокотехнологичную больницу. Так сказать, реабилитация после перенесенного в марте ишемического инсульта. К счастью, именно в этой больнице в отделении кардиологии ее действительно подняли на ноги. Никаких параличей, ходила, ела, кормила дома кошку. Но давление все-таки поднималось, несмотря на прием лекарств. Хотелось дополнительно подлечиться, чтобы его стабилизировать.

Положили, правда, не в кардиологию, а в неврологию, где о высокой технологичности говорить не приходится. Лично наблюдала, как больные палаты № 12 в туалете резали ножом картонку или фанерку, чтобы соорудить отсутствующую над раковиной полочку для мыла и принадлежностей гигиены. Там металлический обод есть, а стекло, очевидно, разбилось: заменить почему-то невозможно.

Глава этого отделения в четверг, вынося вердикт про личность, заявил, что в первую ночь пациентка беспокоилась, рвалась домой, искала родственников среди ночи. Поэтому вызвали психиатра, который прописал феназепам. Ок, гугл! Возможно, она стала спать, но и ходить вовсе перестала.

Соседка по палате при моем появлении сообщила о моей маме, что ночью она «валялась рядом с кроватью обоссанная»… Выражаясь более вежливым языком, это значит, что человек встал в туалет, и, накаченный феназепамом, не смог удержать равновесие, ноги ослабли, отчего и падение. Кстати, судя по тому же гуглу, это типичный случай действия феназепама на пожилых людей, тем более, с болезнью Альцгеймера. При этом, падая, люди могут легко получить травму, например, сломать шейку бедра. Почему этого не знают врачи?

Да потому, наверное, что они тоже задают вопросы гуглу. А там чего только нет! Доктора также утверждают, что и в медицинской литературе нет противопоказаний к употреблению феназепама в подобной ситуации.

Я, конечно, медицинскую литературу не штудировала, но на сайте http://doctorgor.com/?p=659 нашла противоположное:

«Нередко терапевты, невропатологи, а бывает и психиатры, в подобной ситуации выписывают «на ночь» бензодиазепиновые транквилизаторы: феназепам, диазепам (распространённые бренды — релиум, реланиум, сибазон, седуксен) и некоторые другие «зепамы». Их применение для пациентов с деменцией не целесообразно:

— «зепамы» (даже мощный диазепам) часто действуют на поражённый мозг парадоксально, то есть могут даже в небольших дозах провоцировать возбуждение, а не усыплять. Либо просто бесполезны.

— Иногда диазепам или феназепам в виде раствора, усыпляют при внутримышечном введении. Но тогда возникает проблема глубокого медикаментозного сна с возможным угнетением дыхательного центра (урежением, а в критическом варианте — остановкой дыхания). Такое возможно при суммации действия нескольких препаратов, особенно при заболеваниях дыхательной системы. Может иметь место отрицательное воздействие на сердечную деятельность».

У пациентки аритмия, именно она и спровоцировала инсульт в марте этого года, как говорили эскулапы. Так в чем же дело? Прочитав данный текст, врач возразила: здесь ничего не сказано о противопоказании. А лишь написано, что он нежелателен.

— А нежелателен что значит?

— Значит, принимать с осторожностью.

Так почему же так неосторожно человека ходячего довели до состояния практически овоща? Ни ходить, ни ложку держать, ни говорить нормально не может!!! И здесь ответ нашелся: «Ее не довели, а просто препарат накопился и начал действовать». Прекрасная логика получается: просто препарат накопился…

А человек просто стал недвижим. Ну, это понятно: зачем пациенту двигаться? Ночью разбудила сестру, нарушила покой: феназепаму ей! С такой логикой лучше всего работать в морге: там все тихо лежат, никого не беспокоят.

Сейчас врач говорит, что после капельниц физраствора постепенно этот злосчастный препарат-убийца «вымоется» из организма. Надо подождать. Возможно, подольше: человек-то пожилой.

Теперь вопрос: что разрушено? Личность пациента, страдающего, действительно, тяжелым недугом, или врачей, медицины нашей, которая абсолютно бездумно назначает препараты, способные «просто накопиться»…

У меня ответ есть. Надеюсь, услышать что-то обнадеживающее от руководства больницы. Вот только как бы дожить до завтра? Как вообще все это можно пережить?

P.S. В больнице посоветовали нанять сиделку. То есть сначала сами человека из ходячего превратили в лежачего, а теперь плати за такое «лечение» — бери сиделку. Прелесть!

Читайте ранее в этом сюжете: Постояльцев алтайского психоневрологического диспансера заставляли работать