ЛГБТ против ИГ*: «эти гомосеки убивают фашистов!»

Дамаск, , 17:35 — REGNUM Идеи «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и методы их воплощения в жизнь не нравятся всему прогрессивному человечеству, но есть в составе последнего категория людей, пылающая особо жгучей ненавистью к экстремистам от ислама. Это — лица нетрадиционной сексуальной ориентации, некоторые из которых, как выясняется, считают, что бороться за права ЛГБТ следует не только мирно-праздничным путем, проводя гей-парады в различных городах мира и позволяя бюджетам этих населенных пунктов солидно увеличивать доходную базу, зарабатывая на гей-туризме.

Испанское информационно-аналитическое издание El Confidencial обнаружило «подразделение боевых гомосексуалистов» IRPGF, ведущих вооруженную борьбу против исламистов.

International Revolutionary People's Guerrilla Forces (IRPGF) — вооруженная группа анархистского толка. О своем создании объявила 31 марта 2017 года. IRPGF входит в организацию левацкого направления International Freedom Battalion (IFB), основанную 10 июня 2015 года, и в качестве своей идеологии заявившую революционный социализм и пролетарский интернационализм. Зоной действия подразделений IFB являются северная территория Ирака, Сирии. Альянс леваков с Рабочей партией Курдистана дал основания турецкому правительству объявить IFB террористической организацией.

«Людей из ЛГБТ в течение многих лет преследовали по всему миру, пока, наконец, не смирились с тем, что это движение есть и оно — часть нашей жизни, — не без пафоса заявляет корреспондент издания Борха Родриго. — Теперь у них остался один враг — самый ярый и беспощадный. Исламисты сбрасывали представителей секс-меньшинств с крыш домов, забивали камнями насмерть, расстреливали за проявление однополой любви и постили многочисленные видео об этих экзекуциях в интернете. Теперь настал час расплаты. В составе вооруженных формирований, примкнувших к армии курдов, воюющих на севере Сирии, есть несколько подразделений бойцов нетрадиционной сексуальной ориентации».

В подразделениях все честь по чести: военная дисциплина, военная форма, уставные взаимоотношения. Отличить ЛГБТ-мстителей от обычных повстанцев, ополченцев или боевиков, называйте, как хотите, можно по эмблеме на рукаве обмундирования: на шевроне розового цвета красуется силуэт автомата АК-47, над которым располагается нанесенная черным литера А, обведенная черным же кружком. Есть и второй вариант эмблемы: тот же автомат, но розового цвета на черном фоне и розовой звездой над ним. Автор сообщает, что эмблемы эти разнятся по своему предназначению — для групп, члены которых причисляют себя к женщинам и мужчинам — но не пытается разобраться, какая именно эмблема кому именно принадлежит.

Публикация обрисованных выше эмблем обычно сопровождается лозунгом, написанным на смеси английского и испанского языков: Bash shoot back! Estos maricas asesinan fascistas! («Ответный удар страшен! Эти гомосеки убивают фашистов!»: «Гомосеки» в данном случае — версия перевода, максимально приближенная к цензурной).

«Фашисты и экстремисты по всему миру убили бесчисленное количество приверженцев ЛГБТ сообщества. Негодяям не будет пощады за это», — резюмирует журналист. И тут же оговаривается, что «в тех районах, где воюют «розовые автоматчики» им довольно трудно рассчитывать на поддержку местного населения, ибо оно все-таки придерживается строгих мусульманских правил гетеросексуальности, однако IRPGF рассчитывает, что их мессианство приведет в конечном итоге в успеху, и в исламском мире на однополые отношения перестанут смотреть, как что-то не соответствующее человеческой природе».

О реальном количестве экстремистов, убитых ЛГБТ-мстителями, испанское издание не сообщает, зато информирует об активной деятельности членов подразделений «нетрадиционных военных» в социальных сетях, где они регулярно размещают свои фото с радужным флагом.