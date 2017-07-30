Женщины Турции протестуют против навязываемой им консервативной одежды

Анкара, , 02:28 — REGNUM Несколько сотен турчанок вышли на улицы Стамбула на акцию протеста. Женщины выступают против насилия и вражды, возникающими со стороны мужчин при навязывании им консервативного одеяния, передает 29 июля Reuters.

Активистки разных возрастов бодро прошествовали по улицам Стамбула, выкрикивая лозунги о недопустимости насилия.

«Мы не будем повиноваться, молчать, бояться; мы победим через сопротивление», - скандировали толпы женщин.

Многие участницы марша несли вместо плакатов прикрепленные к вешалкам джинсовые шорты как пример одежды, которую некоторые мужчины считают недопустимой для женщин Турции.

Среди плакатов с лозунгами против насилия в отношении женщин развивались и радужные флаги ЛГБТ сообщества.

Как отмечает издание, Стамбул считается относительно терпимым городом к правам женщин и геев, однако президент Турции Эрдоган проявляет мало интереса к расширению прав «меньшинств, женщин и геев».

Между тем в Турции нередки случаи, когда женщины, одетые в неподобающую, с точки зрения традиции, одежду подвергались публичному насилию со стороны мужчин. Так, известны случаи избиения турчанок на улицах и в общественном транспорте за то, что они носили шорты.