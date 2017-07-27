Более 100 телефонных мошенников предстанут перед судом в Китае

Пекин, , 12:42 — REGNUM В Китае завершилось расследование дела о крупном мошенничестве. На скамье подсудимых оказалось 124 человека, в том числе 7 жителей Тайваня, которые обвиняются в вымогательстве и интернет-мошенничестве.

В начале июля правоохранительные органы КНР и Камбоджи провели ряд совместных операций, в результате чего в Пномпене были задержаны 74 гражданина КНР, которые были экстрадированы в Китай 6 июля. Спустя две недели полицейские арестовали еще 32 мошенников, 17 из которых были экстрадированы в КНР 26 июля, пишет «Сина синьвэнь».

В домах, где проживали преступники, были изъяты десятки мобильных телефонов, сим-карт, а также несколько ноутбуков и других носителей информации. Задержанные уже дали признательные показания, в ближайшее время им будет предъявлено официальное обвинение.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, правоохранительные органы провинции Хунань подтвердили информацию о прибытии спецрейса с экстрадированными из Камбоджи гражданами КНР. 74 гражданина КНР подозреваются в крупном мошенничестве в сфере телекоммуникаций.

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