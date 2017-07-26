Омбудсмен: Девушки ущемлены в праве проходить срочную службу в ВС

Дворики, Владимирская область, , 15:23 — REGNUM По словам уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, в ее адрес регулярно поступают сообщения от представительниц женского пола, желающих проходить службу, освоить военные профессии, стать летчицами. Уполномоченный считает, что ситуацию в данной сфере необходимо менять.

Татьяна Москалькова также отметила, что государству следует принимать более эффективные меры по поддержке вдов военнослужащих.

В среду, 26 июля, участники мероприятия обсуждают правозащитные аспекты деятельности некоммерческих организаций (НКО). Заявленная тема — «Основные кластеры обращений граждан, свидетельствующие о необходимости создания новых НКО»

Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов на Клязьме» проводится Федеральным агентством по делам молодежи, Общественной палатой и центром гражданского и патриотического воспитания. Заявленная цель проведения мероприятия — создание условий для самореализации молодых людей и формирование молодежных профессиональных сообществ.

Институт уполномоченного по правам человека является государственным органом, который участвует в охране, защите, пропаганде прав и свобод и оказании квалифицированной юридической помощи. В 2016 году на должность Уполномоченного по правам человека в РФ была назначена Татьяна Москалькова.

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