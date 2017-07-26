На «Территории смыслов» прошел Всемирного фестиваля молодёжи и студентов

Дворики, Владимирская область, , 09:51 — REGNUM

День Всемирного фестиваля молодёжи и студентов открылся сегодня на Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме» панельной дискуссией с начальником управления администрации президента РФ по общественным проектам, руководителем рабочей группы оргкомитета Фестиваля по разработке и организации научно-образовательной и дискуссионной программ площадки Сергеем Новиковым, а также председателем Национального подготовительного комитета Фестиваля Григорием Петушковым.

По словам Сергея Новикова, проведение XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов позволит продемонстрировать иностранным участникам площадки достижения России и стремления молодёжи нашей страны к совместному диалогу по ключевым вопросам развития.

«Самая главная ценность, которую мы хотим донести до всех без исключения участников Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, она также является и девизом мероприятий, которые проходят у нас в рамках этого события: «Россия — страна возможностей». Перед нами сегодня есть множество возможностей, изменить что-то к лучшему, спроектировать так, чтобы это было интересно максимальному числу людей и соответствовало самым передовым трендам, которые существуют сегодня в мире», — сказал Сергей Новиков.

Он также подчеркнул, что оргкомитет фестиваля открыт для предложений и инициатив самих молодых людей.

«Мы, как оргкомитет Фестиваля, заинтересованы в максимально тесном контакте с участниками. Мы готовы к содержательному обсуждению ваших предложений и идей», — добавил Сергей Новиков.

Григорий Петушков в свою очередь отметил, что в рамках работы на Фестивале участникам предстоит «выработать международный механизм совместного решения тех задач, которые стоят сегодня перед молодёжью мира».

Отвечая на вопрос одного из участников «Территории смыслов» о включении его заявки в список «резерва» Фестиваля, Петушков обратил внимание собравшихся на важность распространения «фестивальных идей» не только на самой площадке в Сочи, но также и вне её.

«Для нас, как организаторов, важно, чтобы Всемирный фестиваль молодёжи и студентов не ограничился лишь самим мероприятиями в Сочи или в Москве. Можно использовать повод проведения столь масштабного события у себя на малой родине, чтобы донести его идеи до большего количества людей, изменить что-то к лучшему у себя дома», — отметил председатель Национального подготовительного комитета фестиваля.

На встрече также состоялось вручение благодарностей президента России «Послам Победы» — лучшим участникам движения «Волонтёры Победы», которые помогали в организации Парада Победы на Красной площади 9 мая этого года.

Напомним, Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» проходит во Владимирской области с 27 июня по 20 августа 2017 года. В этом году площадка примет 7 тематических смен.

Партнёрами четвёртой смены форума являются Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ), а также институты Уполномоченного по правам человека и Уполномоченного по правам ребёнка в Российской Федерации.

Напомним, организатором мероприятия является Федеральное агентство по делам молодежи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийский молодёжный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме» проходит во Владимирской области с 27 июня по 20 августа 2017 года. Всего его участниками станут порядка 7000 аспирантов, магистров, бакалавров и специалистов со всей страны в возрасте от 18 до 30 лет.

Четвёртая образовательная смена форума «Территория смыслов» завершит свою работу 27 июля. Уже 29 июля работу площадки продолжит смена молодых парламентариев и политических лидеров.

Организатором форума «Территория смыслов на Клязьме» является Федеральное агентство по делам молодежи.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день, 14 октября, в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а как основные мероприятия пройдут в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. В первые дни фестиваля около 2 тысяч иностранных участников посетят российские города, где для них будут подготовлены региональные программы.