Правительство Японии борется с суицидом в стране

Токио, , 12:12 — REGNUM Правительство Японии планирует снизить случаи суицида в стране на 30% в течение 10 лет, сообщает 25 июля Der Deutschlandfunk, ссылаясь на принятый кабинетом министров закон.

На сегодняшний день Япония является лидером среди стран «Большой семерки» по количеству суицидов в год.

Закон будет нацелен на сокращение сверхурочных рабочих часов и на улучшение отношений руководителей к своим подчиненным, так как эти две причины являются, чаще всего, одними из основных, по которым японские рабочие кончают жизнь самоубийством.

В 2015 году насчитывалось 22 тыс. случаев суицида: то есть около 18 из 100 человек заканчивали жизнь самоубийством. Правительство Японии намерено сократить уровень суицида до 13 случаев на 100 человек.

Впервые план по сокращению суицида в стране был принят в 2007 году, он пересматривается каждые пять лет.

В мае 2017 года правительство впервые опубликовало «черный список» японских компаний, где от сотрудников незаконно требуется выработка большого количества сверхурочных часов. Помимо этого, рабочие в этих компаниях нередко подвергаются насилию со стороны своих работодателей.