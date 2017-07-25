Засуха в Италии: в Риме будут давать воду по часам

Рим, , 10:31 — REGNUM Остается высоким уровень опасности засухи в Италии. По оценкам специалистов, лето 2017 года стало самым жарким за последние два столетия.

В четверг, 27 июля, состоится особое совещание в Министерстве окружающей среды по теме «Водопользование на центральных Апеннинах».

Министр окружающей среды Джанлука Галлетти называл «критической» ситуацию в Риме, предлагая комитету по гражданской обороне объявить чрезвычайное положение. Для столицы Италии приготовлен план по отключению воды на 8 часов поочередно в разных районах города.

Мэр города Вирджиния Раджи согласовывает план с губернатором области Лацио Николой Зингаретти, чтобы не допустить подачу воды по графику жителям столицы. На вторник, 25 июля, в Капитолии назначена встреча между региональным компетентным министром и представителями ACEA — частной компанией, курирующей обслуживание водопроводов и поставку воды в области.

Радио Ватикана сообщает, что для экономии воды губернатор Ватикана решил закрыть все фонтаны, расположенные на площади Святого Петра и в садах Ватикана.

Двадцать муниципалитетов в окрестностях Рима уже ввели режим подачи воды по часам. План экономного расхода водных ресурсы был одобрен в июне, подача воды прекращается на несколько часов в неделю согласно оповещениям.

Ассоциация сельхозпредпринимателей Coldiretti сообщает, что длительное отсутствие дождей нанесло ущерб на два миллиарда евро сельскому хозяйству, включая повреждение сельскохозяйственных культур и скота, в то время как национальное производство молока сократилось на 15%. Министр сельского хозяйства Маурицио Мартина объявил о начале обсуждения с регионами текста декларации об объявлении статуса «природной катастрофы», чтоб активировать Национальный фонд солидарности для выплаты компенсации фермерам.