За десять лет число граждан России в Латвии выросло на 28 тысяч

Рига, , 14:09 — REGNUM С 2007 по 2017 годы число граждан России в Латвии выросло на 28 060 человек, свидетельствуют данные Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ), сообщает LETA. Так, в начале 2007 года в Латвии было зарегистрировано 27 380 граждан России, а 1 января 2017 года — 55 440.

По данным УДГМ, число граждан Латвии русской национальности в 2017 году достигло 351 900 (годом ранее было 354 159). В 2016 году в Латвии было больше неграждан русской национальности — 165 316, в 2017 году их число сократилось до 159 069.

С начала 2007 года, когда в Латвии проживало 365 459 граждан Латвии русской национальности, их число сократилось на 13 559, а число неграждан Латвии русской национальности сократилось на 92 677.

Стоит отметить, что после того, как 5 октября 1991 года было принято постановление, которое разделило всех жителей Латвии на граждан и неграждан, в результате чего 700 тысяч жителей страны оказались вне правового поля, вне сферы влияния на политику, принятия законов, латвийское гражданство в порядке натурализации получили всего 144,4 тыс. человек. Остальное сокращение числа неграждан объясняется естественными причинами (смертность) и получением гражданства РФ.