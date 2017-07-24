Китай отправил медицинский поезд в Лаос

Пекин, , 11:52 — REGNUM Министерство национальной обороны КНР опубликовало заявление, согласно которому первый медицинский поезд с военными врачами НОАК отправился в Лаос для оказания медицинской помощи местным жителям.

Более 60 специалистов из Третьего военно-медицинского университета НОАК, а также 30 медиков из Центральной больницы Куньмина отправились в служебную командировку, которая завершиться 8 августа, пишет «Наньцзао жибао».

Врачам предстоит оказать бесплатную медицинскую помощь нуждающимся, в том числе провести несколько десятков операций, которые будут проведены на территории палаточных госпиталей, которые китайская сторона безвозмездно предоставит Лаосу.

Сразу после завершения командировки специалисты отправятся в китайскую провинцию Юньнань, где им предстоит оказать помощь жителям уездов Юйси и Пуэр. Медики проведут там еще около 10 дней, после чего вернутся домой.

В заявлении оборонного ведомства отмечается, что все медики являются квалифицированными работниками системы здравоохранения, которым и ранее приходилось работать в полевых условиях — специалисты Третьего военно-медицинского университета НОАК оказывали неотложную помощь пострадавшим от разрушительного землетрясения в Вэньчуане.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 25 декабря состоялась торжественная церемония, посвященная началу строительства новой высокоскоростной железнодорожной магистрали, которая свяжет Китай и Лаос.

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