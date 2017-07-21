Путин: ЕГЭ — не система «начетничества»

Сочи, Краснодарский край, , 16:58 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с воспитанниками образовательного центра для одаренных детей «Сириус» в Сочи (Краснодарский край), отвечая на вопрос жительницы Кемеровской области, заточена ли вся учеба под ЕГЭ, заявил, что система ЕГЭ не задумывалась как система «начетничества».

По словам девушки, вся учеба заточена под ЕГЭ. Дети перестают понимать, что происходит. Теряется интерес к физике. Как нужно менять систему преподавания, чтобы интерес людей не пропадал?

«Глобальные изменения происходят всегда, но с разной скоростью, — сказал он. — В наше время скорость увеличилась, и это связано с накоплением знаний. Мы на пороге скачка находимся. Физика очень нужна, а значит, нужно вносить изменения в систему преподавания. Не отвечу сразу, что нужно сделать, чтобы изменить преподавание по отдельным предметам. Не могу подменять собой мнение экспертов».

«У нас есть хорошие примеры преподавания науки. Пример — Жорес Алферов. Молодые люди защищаются ‑ и кандидаты, и доктора. И это не единственный пример», — сказал Путин.

Он пояснил, что ЕГЭ не задумывался как система начетничества, и этот экзамен не связан напрямую с формальным отношением к предмету.

«Здесь нужно многое поменять. У нас проводится большое количество олимпиад, и победители могут поступить в вузы без всяких экзаменов», — напомнил глава государства.

«ЕГЭ сам по себе не несет такого негатива, о котором все говорят. Но проблемы есть. Есть и плюсы в этом ЕГЭ. В крупнейшие ведущие вузы страны до того, как он заработал в полном объеме, ребята с периферии попадали в небольшом объеме. ЕГЭ же существенно расширил возможности и географию студентов», — заключил Путин.