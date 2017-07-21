Низкие пенсии в РФ: решит ли проблему увеличение пенсионного возраста?

Москва, , 15:56 — REGNUM Уровень пенсионного обеспечения в России соответствует степени экономического развития страны, считает Директор Научно-Исследовательского Финансового Института Владимир Назаров. Как он сообщил корреспонденту ИА REGNUM, говорить, что страна худшая по положению пенсионеров, неверно, так как количество стран, вошедших в список исследования компании Natixis Global Asset Management, было неполным. Среди мер, которые могли бы привести к улучшению положения в рейтинге, эксперт назвал повышение пенсионного возраста, улучшение системы здравоохранения и культуры поведения людей.

«Прежде всего нужно смотреть на методологию этого рейтинга, и надо понимать, что количество стран в этом рейтинге было 43, поэтому говорить, что наша страна худшая по положению пенсионеров, конечно, неверно, понятно, что стран в мире явно не 43, а 200 с лишним. Быть, условно говоря, в конце списка стран с более менее развитой экономикой, это конечно, не очень почетно, но это не трагедия», — подчеркнул Назаров.

По его словам, Россия — страна со средним уровнем дохода, и соответственно в начало рейтинга вышли страны с существенно более высокой продолжительностью жизни и высокими пенсиями.

«Я бы уходил от заголовков журналистов, что «пятая с конца», на мой взгляд, это не очень объективно отражает ситуацию, у нас уровень пенсионного обеспечения адекватен уровню экономического развития. Мог бы он быть выше? Да, конечно, мог бы быть. В этом рейтинге большую роль играет продолжительность жизни, соответственно, если мы продолжим улучшать качество здравоохранения, с одной стороны, и наши граждане улучшат свое поведение в части уменьшения потребления алкоголя, табака, то продолжительность жизни в нашей стране постепенно вырастет и место в этом рейтинге заметно улучшится», — считает Назаров.

В качестве меры, которая может привести к улучшению пенсионного обеспечения, Назаров отметил повышение пенсионного возраста среди людей обоих полов. По мнению эксперта, это позволит перераспределить деньги тех граждан, которые продолжают работать и получать заработную плату и пенсию в пользу тех граждан, которые в силу возраста объективно не могут работать. Таким образом, увеличился бы коэффициент замещения пенсии и уровень пенсионного обеспечения по стране.

«Хотя если мы используем международную методологию, то у нас не такой низкий коэффициент замещения, как обычно говорят. Просто мы в России считаем не тот коэффициент замещения, который считают во всем мире, он у нас и так не очень низкий, но мог бы быть гораздо выше, если бы мы пошли на решение проблемы досрочных пенсий, потому что у нас часть граждан уходит на пенсию досрочно. Если бы мы эту проблему решили и одновременно повысили пенсионный возраст, то, конечно, могли бы гораздо более существенные пенсии платить», — полагает Назаров.

По словам экономиста, повышение пенсионного возраста до 63 лет в течение 16 лет, а также увеличение продолжительности жизни до уровня стран Восточной Европы за 10 лет позволило бы сэкономить значительную часть средств и поднять страну в «Глобальном пенсионном индексе» к концу 30-х годов с 40 места на 20-е.

«Речь идет о том, чтобы за счет этих средств поднять пенсионное обеспечение, не просто сэкономить эти деньги, а направить на то, чтобы мы могли устойчиво выплачивать пенсии, всегда индексировать их по инфляции, что бы у нас ни происходило, а иногда и выше», — отметил Назаров.

Как он пояснил корреспонденту ИА REGNUM, по международным меркам, продолжительность жизни у мужчин в России низкая, так как на пенсии они живут около 13 лет. При этом самая большая трагедия, что 40% из них не доживает до пенсии вообще, но «если доживают, то 13 лет живут, исходя из этого и складывается мнение, что у них средняя продолжительность жизни такая низкая, но это вопрос в основном все-таки к системе здравоохранения, к поведению людей», — считает Назаров.

Он отметил, что относительно женщин ситуация в России складывается аномальная.

«Такого нигде в мире нет, что у нас женщины живут почти 25 лет на пенсии, при этом в среднем работают 30 лет, то есть у нас 1 год женщина работает, а 1 сидит на пенсии, поэтому пенсионная реформа прежде всего направлена на повышение возраста для женщин», — подчеркнул он.

По мнению экономиста, если такую меру все-таки примут, то для обоих полов повышение пенсионного возраста будет очень постепенным, чтобы за 16 лет люди могли адаптироваться к новым условиям.

«То же самое для мужчин, повышение на 2−3 года не будет столь негативным для них на длительных интервалах, особенно если будут сделаны инвестиции в поддержание здоровья трудоспособного населения», — отметил Назаров.

Директор НИФИ также выделил проблему недофинансирования лекарственных средств по стране. По его словам, той суммы, которую у нас выделяют на лекарства, недостаточно для поддержания достойного уровня жизни и высокой продолжительности жизни.

«Лекарства очень сильно недофинансируют, там целый комплекс этих проблем, есть проблема определения цен, по каким мы эти лекарства закупаем, что это за лекарства, потому что не все из них эффективные. Мы, по сути, единственная страна в мире, которая не имеет системы общего лекарственного обеспечения, у нас скорее льготники, а это всего 10% населения, охвачены этими лекарствами», — уточнил Назаров.

По его мнению, необходимо начинать внедрять систему лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях. Например, у Министерства здравоохранения была идея начать финансировать часть лекарств для граждан по гипертензии. То есть обеспечивать пациентов, перенесших сердечно-сосудистые операции, лекарствами.

«Это было очень правильно, потому что у нас много людей умирает после операций, особенно на сердце, потому что не соблюдаются определенные решения, не выделяют лекарства, это большая проблема. Мы выкидываем огромные деньги, проводя сложные операции, а потом люди, не имея ни денег, ни желания покупать лекарства, умирают», — отметил Назаров.

По его словам, Минздраву требовалось около 2 миллиардов, но ресурсы не были найдены, и решение было приостановлено.

«2 миллиарда для целой страны, для бюджетной системы, для бюджетного здравоохранения — это копейки, но коллеги не смогли найти этих ресурсов, и проблема не начала решаться, тем не менее это видение есть здравое, и будем надеяться, что эти ресурсы можно найти», — заключил эксперт.

Напомним, что согласно ежегодно составляемому рейтингу «Глобальный пенсионный индекс-2017» Россия вошла в пятерку худших стран для пенсионеров. Страна заняла 40-е место из 43-х, последние места заняли Бразилия, Греция и Индия. Лидерами «Глобального пенсионного индекса» стали Норвегия, Швейцария и Исландия. Такие страны, как Франция, Япония и Израиль, расположились в середине списка. При составлении рейтинга учитывались такие группы показателей, как пенсионные финансы, здравоохранение, качество жизни и материальное благополучие. Согласно расчетам научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина, повышение пенсионного возраста в России до 63 и 65 лет для женщин и мужчин соответственно позволит сэкономить бюджету 1,7 триллиона рублей.

Также отметим, что ранее на совещании с членами правительства президент РФ Владимир Путин поручил уделить пристальное внимание по-прежнему острой проблеме обеспечения бесплатными лекарствами льготных категорий граждан.

«Проблема доступности бесплатных лекарств — одна из самых острых до сих пор остается. Эти вопросы, как вы знаете, поднимались и в ходе «прямой линии», — отметил Путин.