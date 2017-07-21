Экологи заявили об увеличении встречаемости горлицы

Москва, , 14:59 — REGNUM Встречаемость занесённой в 2016 году в «Красную книгу» Московской области горлицы на юге региона существенно увеличилась. Об этом сообщили сотрудники природоохранного фонда «Верховье». Однако говорить о восстановлении её популяции, пока не приходится, сообщает корреспондент ИА REGNUM

«Нам удалось добиться включения горлицы в «Красную книгу» Московской области только в прошлом году. А признаки начала процессов сокращения ее популяции были замечены орнитологами довольно давно — еще в 90-х годах. Сегодня в нашем Подмосковье это очень редкая птица» — сказал главный эколог природоохранного фонда «Верховье» Юлиан Добрушин.

Говорить о восстановлении популяции пока не приходится. Во время одного из полевых выездов специалисты фонда обнаружили, что на юге области стали чаще встречаться эти птицы. Им попадались на глаза одиночные особи, пары и даже небольшие стайки, как это было раньше, когда численность популяции соответствовала своему естественному состоянию. Но это разовое наблюдение. Поэтому пока можно констатировать только увеличение встречаемости этой редкой птицы. Оснований же утверждать, что наметились тенденции перелома негативных процессов, пока нет.

«Популяции горлицы сокращается не только в Подмосковье. Это происходит по всей европейской территории нашей страны, как, впрочем, и в самой Европе. Горлица — южная птица. Ареал ее обитания находится южнее Подмосковья, в бассейне Дона, в Ростовской области. Там птицы много, но и в традиционных местах обитания ее популяция тоже сокращается», — сказал Юлина Добрушин.

Главный эколог фонда «Верховье» не решился назвать главные причины, влияющие на сокращение популяции горлицы. По его словам, не могут установить это и орнитологи. Горлица зимуют в экваториальной Африки. В ходе наблюдений удалось заметить закономерность — весной возвращается значительно меньше птиц, чем улетает осенью. С чем это связано, никто сказать не может.

Горлицы несмотря на то, что относятся к семейству голубиных, меньше обыкновенного городского голубя и являются перелетными. Длина их тела доcтигает 30 см., а масса — 100−150 граммов. Строят открытые плоские гнёзда на деревьях, в населённых пунктах — на карнизах зданий

Проживает в Евразии и Африке. Некоторые виды охотно селятся в городах, сёлах, парках и садах.

В России распространены пять видов горлиц: кольчатая, короткохвостая, обыкновенная. большая и малая.

В Ветхом завете горлица упоминается как жертвенное животное при очищении родильницы.

В Новом завете Иосиф с Марией приходят в храм, чтобы возблагодарить Всевышнего за новорожденного Иисуса: «и чтобы принести в жертву, по реченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных».