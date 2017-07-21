Москва, , 13:20 — REGNUM МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве, в центре столицы выпал град, сообщает корреспондент ИА REGNUM 21 июля.

Утром сильный ливень с громом и молниями обрушился на столицу, выпало около 15% месячной нормы осадков. Днем в центре Москвы выпал град размером с горошину.

Спасатели объявили экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Москве: ожидаются дождь, гроза и сильный ветер, сообщает столичный главк МЧС России.

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