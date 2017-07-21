В Брянске хотят запретить продажу алкоголя в жилых домах и по воскресеньям

Брянск, , 11:40 — REGNUM Брянская полиция вновь предлагает ограничить продажу алкоголя в регионе. На заседании коллегии УМВД России по Брянской области глава ведомства Валентин Кузьмин выступил с предложением ввести запрет на продажу алкоголя в нежилых помещениях многоквартирных домов, а также ограничить продажу горячительных напитков по воскресеньям, начиная с 17:00.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области, такие меры могут стать причиной сокращения количества преступлений, совершенных пьяными людьми.

В качестве аргумента Валентин Кузьмин привел опыт Самарской области, где были введены подобные ограничения.

«Введение подобных ограничений, например, в Самарской области позволило сократить там количество питейных заведений на 125 единиц и за полугодие снизить «пьяную» преступность в регионе на 18%», — цитирует начальника УМВД пресс-служба.

Отметим, что подобное предложение высказывалось и в марте 2017 года. Тогда Валентин Кузьмин говорил о запрете продажи алкоголя в жилых домах. Кроме того, полицейский сообщал о несовершенстве закона о запрете торговли алкоголем после 22:00. Оно заключается в том, что купить алкоголь можно в кафе и ресторанах, при этом магазины могут с легкостью получить статус предприятия общественного питания, что позволяет торговать выпивкой круглосуточно.

ИА REGNUM напоминает, что расположение, к примеру, пивных магазинов в частных домах создает проблемы для жителей. Так, в Воронеже пивные магазины есть в большинстве дворов. Как итог: дворы ставятся общественными уборными, людям мешает отдыхать постоянный шум по ночам, а нетрезвые люди отсыпаются прямо на детских площадках, а иногда даже в подъездах.

Ранее в Брянской области пытались запретить алкоэнергетики. В январе 2015 года областная дума приняла закон, согласно которому в регионе запрещалась розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта от 1,2 до 9% и одновременно кофеина и (или) других тонизирующих веществ в количестве не менее 15,1 миллиграмма в 100 миллилитрах данной продукции.

Однако сначала областной, а потом и Верховный суд РФ признали запрет недействительным, из-за отсутствия у региональных властей полномочий на запрет продажи каких-либо видов алкоголя.

В 2016 году прокуратура Брянской области и губернатор Александр Богомаз направили в областную думу законопроект, который ограничивает продажу слабоалкогольных энергетиков в вечернее время.

Читайте ранее в этом сюжете: Брянская прокуратура снова хочет запретить продажу алкоэнергетиков