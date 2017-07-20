После июльской ЧС в Новгородской области выявят «все уязвимые места»

Великий Новгород, , 19:31 — REGNUM В Новгородской области проанализировали причины разрушения дорог после июльских проливных дождей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, эта тема обсуждалась сегодня, 20 июля, на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС под руководством вице-губернатора Новгородской области Игоря Верходанова.

Специалисты департамента транспорта и дорожного хозяйства отметили, что в соответствии с Водным кодексом РФ запрещена распашка земель на прибрежных территориях. Администрации Крестецкого района даны рекомендации расчистить от кустарника берега и русло реки Холова.

«Эта рекомендация касается каждого района области. Многие трубопереезды не соответствуют нормативам, полоса отвода засорена пиловочником. На протяжении нескольких лет кюветы не расчищаются и почти сравнялись с дорогой. Их нужно приводить в нормативное состояние согласно паспортам», — подчеркнул заместитель руководителя департамента Юрий Евдокимов.

Кроме того, в Новгородской области выявлены пять гидротехнических сооружений, которые находятся в заброшенном состоянии или используются с нарушениями. Так, на реке Городня в Любытинском районе затворы на сооружении были опущены, и водосброс не работал. Сейчас работы по обследованию трубопереездов и мест возможных заторов продолжаются.

«Сочетание большого количества факторов дало кумулятивный эффект. С одной стороны пренебрежительное отношение к водосбросу внутри поселений, с другой — природные явления. Муниципальные районы не влияли никаким образом на ситуацию. Сейчас необходимо выявить на территориях все уязвимые места», — заявил Игорь Верходанов.

Временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин дал поручение сделать электронную карту зон возможного размыва дорожных участков. На карте необходимо отметить красным, жёлтым и зелёным цветами участки с соответствующей степенью уязвимости.

Также Игорь Верходанов поручил руководству муниципальных образований совместно с ГУ МЧС по Новгородской области и Гидрометеоцентром составить электронную карту с динамикой осадков и уровня воды. По прогнозу новгородских синоптиков, в августе в регионе ожидается неустойчивая погода с сухими и дождливыми периодами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после июльских ливней в Новгородской области оказались повреждены 22 участка автомобильных дорог, были подтоплены 185 домов и более 240 приусадебных участков. По оценкам комиссии Росавтодора, ориентировочная сумма нанесённого паводком ущерба составляет более 638 млн рублей, из них почти 467 млн рублей приходится на наиболее пострадавший от дождей Любытинский район.

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Более 300 жителей региона получат материальную помощь. Тем, у которых в результате ЧС пострадали огороды, будут доставлены овощи.

Напомним, с 1 июля в Новгородской области действует режим чрезвычайной ситуации.