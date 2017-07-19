Дожди и паводок причинили ущерб новгородским дорогам на 638 млн рублей

Великий Новгород, , 10:36 — REGNUM Рабочая группа Федерального дорожного агентства приступила к оценке ущерба, нанесенного автодорогам Новгородской области в результате продолжительных ливневых дождей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе подведомственной Росавтодору ФКУ Упрдор «Россия», в составе рабочей группы — представители ФКУ Упрдор «Россия», ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ФКУ «Росдортехнололгия», а также ГОКУ «Новгородатодор».

В перечень инспектируемых объектов внесено 23 региональных и 25 муниципальных объекта в Крестецком, Окуловском, Любытинском районах Новгородской области.

«На сегодняшний день ориентировочная сумма нанесённого паводком ущерба составляет более 638 млн рублей, из них почти 467 млн рублей приходится на наиболее пострадавший от дождей Любытинский район», — отметили в ФКУ Упрдор «Россия».

До конца недели рабочая группа проинспектирует на территории Новгородской области более 300 км автодорог.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 июля в регионе введён режим чрезвычайной ситуации.