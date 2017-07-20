В ДНР продолжает сокращаться население

Донецк, , 16:17 — REGNUM На сегодняшний день население ДНР составляет 2 308 133 человек. Два года назад, когда в Донбассе шли активные боевые действия, в ДНР проживало 2 321 415 человек. Об этом как сообщили 20 июля ИА REGNUM в республиканском управлении статистики.

Причину в такой отрицательной тенденции работники управления видят в большой смертности населения и пока еще низкой рождаемости. Хотя рождаемость сейчас начинает расти.

Если в ДНР за пять месяцев 2016 года родилось 4461 человек, то в нынешнем с января по мая включительно эта цифра уже составляет 4744 человек. Если брать Донецк, то в нем за этот период в 2016 году родилось 1638 малышей, а в нынешнем году за аналогичный период — 1849.

Тем не менее в ДНР есть населенные пункты, в которых рождаемость упала. Это Ясиноватая, Макеевка, Кировское. Причина понятна — молодые люди покидают окраинные районы обстреливаемых окраин.

Если в целом население ДНР в прошлом году за пять месяцев сократилось на 10 233 человек, то в этом — на 10 447 человек.