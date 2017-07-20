Фото отражения «Планеты Москва»

Москва, , 19:01 — REGNUM 1 мая стартовал ежегодный конкурс для фотографов «Планета Москва», который проводится Департаментом градостроительной политики города Москвы. Корреспондент ИА REGNUM пообщался с руководителем Департамента Сергеем Лёвкиным.

В 2017 году конкурс претерпел значительные изменения: теперь соревнования среди фотографов проводятся как в личном, так и в командном зачете. Куратором каждой из четырех команд-полков были назначены представители СМИ: Российской газеты, РИАМО и Вечерней Москвы.

Программа конкурса делится на пять раундов, каждому из которых соответствует задание на определенную ему. Выполняя их, участники «полков» получают баллы как для команды, так и для личного зачета.

Лучшие работы традиционно будут представлены на выставках, открытие которых будет приурочено ко Дню города Москвы — 10 сентября.

Какая главная миссия конкурса?

Москва преображается, хорошеет с каждым годом, реализуются масштабные программы, обновляющие городскую среду: создаются новые парки, преображаются набережные, возводятся социальные объекты, создаются современные спортивные кластеры мирового уровня, активно развивается транспортная инфраструктура. И наш конкурс «Планета Москва» уже 5-ый год отражает эти изменения через объективы фотокамер. Это независимый взгляд на городские преобразования, причем с тех ракурсов, которые мы даже не замечаем в повседневной жизни. При этом участники конкурса в своих работах показывают не только как меняется наша столица, но и как вслед за городом меняются москвичи.

В этом году в конкурс ввели командный зачет. Как пришла такая идея?

Проводя фотоконкурс уже не первый год, мы заметили, что фотографы — это уже сложившееся сообщество, в котором все друг друга знают и общаются, или, по крайней мере, следят за творчеством друг друга.

И в этом году мы подумали, что было бы замечательно, если фотографы не просто будут следить за работами друг друга на экране своего смартфона, но и получат возможность познакомиться, пообщаться, встретиться на наших мероприятиях. А командные соревнования — «фотобитва» как нельзя лучше способны объединить и сплотить участников.

По какому принципу распределяются команды?

На сайте конкурса была открыта регистрация в одну из команд-фотополков. В онлайн-режиме шла регистрация и обновлялись составы команд. Там же публиковалась информация о стиле, в котором фотографируют участники. Каждый новый фотограф, таким образом, мог ознакомиться с текущим составом и выбрать «свою команду».

Почему кураторами были выбраны именно представители СМИ?

Кто лучше фотослужб федеральных и городских СМИ знает, как освещать московские события в фотографиях и как эффективнее использовать свои знания и опыт для повышения мастерства наших участников команд?

Наши кураторы не только принимали активное участие в отборе лучших работ, делились своими соображениями о преимуществах и недостатках отдельных кадров, но и провели по нескольку экскурсий и мастер-классов для участников в своих редакциях, где показали внутреннюю кухню СМИ, рассказали об особенностях профессии фотожурналиста. И кто знает, возможно, по итогам конкурса некоторые участники навсегда свяжут себя с профессией фотокорреспондента.

Расскажите, как строилась работа в рамках команды?

Мы хотели, чтобы конкурс стал не только платформой для выбора нескольких самых лучших кадров о Москве, но стал творческим союзом для людей, влюбленных в свой город. Находясь в постоянном общении, участники смогли лучше узнать творческий потенциал друг друга, открыть для себя новые подходы в фотографии, по-новому взглянуть на привычные объекты и ракурсы съемки.

Кроме того, первичный отбор фотографий выполняли сами участники. Принимая во внимание масштабы конкурса, мы ограничили количество работ, которые можно было заявить на конкурс от каждой команды и каждого полка. Это позволило создать здоровую конкуренцию среди фотографов, а нам — получить лучшие снимки.

После всех этапов борьбы в командных соревнованиях отобрано порядка 700 кадров. Сейчас мы ожидаем еще более 1000 работ для участия в личном зачете.

Какие номинации пользуются у конкурсантов большей популярностью, и как вы думаете, почему?

Утверждая номинации этого года, я исходил из того, чтобы авторы смогли показать все многообразие городских преобразований во всех жанрах. Чтобы этот конкурс был открытым для всех, как для профессионалов, так и для любителей. Таким образом, были введены номинации «Пейзаж», «Архитектурная фотография», «Москва и москвичи. Комфортный город», «Динамика мегаполиса», а также специальная номинация — «Москва юбилейная», отражающая столичные мероприятия, нововведения, городские детали и особенности Москвы.

Крайне сложно определить, какая номинация более популярна. Количество заявленных в номинациях работ примерно одинаково. Возможно, немного популярнее пейзажи Москвы. Ведь в городе появляется все больше красивых обзорных площадок, а непредсказуемая погода в свою очередь дарит фотографам совершенно невероятные сочетания туч и пробивающегося сквозь них солнца.

Еще одно нововведение — несколько выставок с «выпускными» проектами конкурсантов. Какие именно работы будут на них представлены и где?

В этом году Москва отмечает свое 870-летие. И Департамент предложил нашим командам подготовить специальные фотопроекты о ключевых аспектах городской жизни и градостроительной политики. Участники самостоятельно выбирали тему, обсуждали концепцию проекта вместе со своими кураторами из СМИ, отбирали лучшие работы. В результате были подготовлены три фотоистории: «Сутки московского транспорта», «Соседство города и природы» и «Пятиэтажки. От прошлого к будущему».

Хочу отметить, данная работа была проведена участниками самостоятельно, все решения принимались командами, а от нас требуется только максимально широкое освещение этой работы.

Три фотопроекта под общим названием «К Юбилею любимого города» будут в начале августа представлены на голосование в приложении «Активный гражданин», где узнаем авторов лучшего проекта по версии москвичей.

Все фотопроекты будут представлены также на выставке работ-финалистов конкурса «Планета Москва» на ВДНХ, которая откроется 19 августа на открытой площадке у 75 павильона. 4 сентября экспозиция переедет в Музей Москвы на Зубовском бульваре.

Каким образом происходит отбор лучших работ?

Нам удалось создать такую систему, при которой фотографы абсолютно открыто и публично оценивали друг друга. И все могли видеть, кому, за что и сколько баллов присуждено.

Внутри каждого фотополка, а это примерно 100 участников, было дополнительное разделение на команды по 10−15 человек. И в каждой такой команде участники выбирали своего капитана — фотографа, на которого возлагалась организационная работа и работа по оценке фотографий конкурентов. Таким образом, в каждом раунде конкурса, а их было 5, капитаны команд выставляли баллы (от 1 до 10) участникам-конкурентам, и средний балл шел в зачет.

Есть ли на данный момент лидеры как в командном, так и в личном зачете?

Сейчас подведены итоги первой части фотоконкурса — командного соревнования среди фотополков. По сумме баллов во всех раундах победителем был признан «Западный полк» «Вечерней Москвы».

До 23 июля проводился дополнительный набор фотографий в личный зачет от всех желающих, вне зависимости, участвовали они в командном соревновании или нет. Одновременно все фотоработы, которые проходили отбор в командном соревновании, участвуют в личном соревновании.

Теперь задача профессионального жюри определить 100 лучших работ — финалистов конкурса для основной фотовыставки и победителей в каждой номинации. Результаты личного зачета мы назовем в день открытия выставки на ВДНХ.

Конкурс городской фотографии «Планета Москва» проводится в столице ежегодно и становится творческой площадкой как для профессиональных фотографов, так и для любителей.

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