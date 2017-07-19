Закрытие «Кучино»: как улучшить экологию Москвы и регионов

Москва, , 20:42 — REGNUM Проблему утилизации бытового мусора после закрытия полигона «Кучино» по-настоящему решит только строительство современных мусоросортировочных и мусороперерабатывающих заводов, считает руководитель Всероссийского общественного движения «Открытый берег» Сергей Менжерицкий. Пока этого не произошло, необходимо срочно договариваться с властями регионов, ближайших к Москве, чтобы временно размещать определённые объёмы столичного мусора у них, сообщил он корреспонденту ИА REGNUM.

«Этот вопрос чисто административный и экономический. Есть территориальные схемы размещения отходов, их можно и нужно оперативно корректировать» — заявил Менжерицкий.

Что касается стратегического подхода к проблеме, то, по его словам, захоранивание отходов на полигонах — это дикость и каменный век.

«Наши далёкие предки сидели в пещерах и складировали все отбросы либо в самой пещере либо рядом, а потом болели и умирали от последствий собственной дремучести. Или вспомните эпидемии чумы, которые в средние века выкашивали целые города лишь из-за того, что сами жители превращали их в помойки» — подчеркнул Менжерицкий.

По его словам, система раздельного сбора мусора неэффективна, так как сейчас существуют такие технологии, которые позволяют сортировать и получать очень высокую степень вторичных ресурсов.

«В мире уже существуют технологии, которые позволяют перерабатывать до 75 процентов бытовых отходов и превращать их в полезный вторичный ресурс. Остальное сжигается и получается тепловая энергия. Причём эти технологии таковы, что не требуют предварительного раздельного сбора мусора, идеи которого сейчас усиленно пропагандируются в России. Для многих передовых стран раздельный сбор мусора — уже в прошлом. Производственные линии отлично делают эту работу сами», — считает эколог.

По его словам, нам нужно объявить международный конкурс на наилучшие доступные технологии (так называемые НДТ) в сфере работы с отходами, выбрать лучшую, самую оптимальную для России и реализовать ее в виде создания современных утилизационных производств.

«Тогда мы избавимся от существующих мусорных полигонов, каждый из которых, по факту — локальная экологическая катастрофа длиной в 300−500 лет. Ведь наши полигоны, в отличие от старых западных, никогда не имели ни бетонного экранирования, ни системы дренажных каналов для сбора ядовитого фильтрата. У нас в этом качестве традиционно использовали отработанные песчано-гравийные карьеры», — пояснил он.

По его словам, в последние двадцать лет, в обстановке полной бесконтрольности, на полигоны ещё тайно сливают химические отходы, отработанные нефтепродукты и даже биоотходы. Когда вся эта гора, собранная из совершенно разных компонентов, под воздействием влаги и воздуха начинает разлагаться, получается чудовищный химический коктейль, аналогичный по воздействию на живое боевым отравляющим веществам.

«Он просачивается в верхние водоносные горизонты, отравляет водосборные бассейны наших малых и больших рек, озёр и водохранилищ. Ну, и получаем в итоге резкое ухудшение качества воды и общую деградацию экосистемы на территориях, примыкающих к крупным городам» — заметил Менжерицкий.

Отметим, как сообщил корреспонденту ИА REGNUM министр экологии Московской области Александр Коган, до конца года планируется закрыть еще три полигона ТБО, ближайший из которых — «Царево» в Пушкинском районе.

«Три полигона закроется, 14 останется. Остальные тоже постепенно будут закрываться, все до одного будем выводить из оборота», — сообщил Коган.

По его словам, на место свалок придут мусороперерабатывающие комплексы, которые начинают строить уже сейчас. По 4 заводам заключаются соглашения с компанией, которая победила на конкурсе по инвестпроектам. В настоящий момент готовы все публичные слушания, чтобы убедить людей, что эти комплексы будут экологически чистыми.

«Все публичные слушания готовы, мы готовы пройти через это вместе с людьми. Нужно это сделать, иначе мы не сможем ничего разместить, мусора становится все больше и больше каждый год. Без современной инфраструктуры мы дальше двигаться не можем», — отметил Коган.

По мнению Сергея Менжерицкого, полигон в «Царево» необходимо было закрыть намного раньше, еще в начале 90-х годов.

«Сроки эксплуатации «Царево» постоянно продлевали, сейчас это гигантская мусорная гора весом в миллионы тонн. Это древнее село, вокруг стоят жилые дома, красивая церковь, при этом невозможно открыть окно, стоит чудовищный запах. Нужно помнить, что мусорные полигоны — это проблема, отложенная и переложенная на плечи будущих поколений. Они все равно будут её решать, но с намного большими издержками и вредом для здоровья», — уверен эколог.

По мнению общественного деятеля Антона Хлынова, ситуация в сфере обращения с отходами в Московском регионе очень сложная. Здесь образуется порядка 20% всего объёма коммунальных отходов страны. Неразвитость цивилизованной инфраструктуры обращения с отходами, преобладание системы захоронения отходов над их глубокой переработкой и безопасной утилизацией только усугубляют проблему. И даже резкое решение какого-либо одного локального вопроса — закрытие той же свалки в Балашихе, в целом проблему не решает.

«Сейчас не менее острые ситуации с функционированием полигонов ТКО в Московской области сложились практически везде. Полигон «Кулаковский», а фактически самая обычная, но разросшаяся до значительных размеров свалка отходов близ деревни Манушкино в Чеховском районе давно должна была быть закрыта, но функционирует до сих пор. Хотя губернатор области в начале этого года публично пообещал, что до конца года свалка будет закрыта, — добавил Хлынов.

Он обратил внимание, что в стране и особенно в Московском регионе отсутствует экологическая культура принятия управленческих и проектных решений. Пример с «Кучино» в этом плане является показательным. На решение проблемы с отходами как межотраслевой проблемы, так и в целом с территориальным развитием региона необходима политическая воля.

«И желательно, чтобы эта воля проявлялась не только Президентом страны, но и региональными и местными чиновниками. Потому как стремительная реакция закрыть полигон по прямому и резкому указанию Президента — это не акт политической воли, а показная, хоть и действенная исполнительность, при этом не системная надо сказать», — добавил эколог.

Напомним, после прямой линии с Владимиром Путиным президент дал указание чиновникам в течение месяца разобраться с проблемой действующего полигона «Кучино» под Балашихой. Губернатор и министр экологии Московской области выступили с официальными заявлениями о закрытии свалки до 2021 года. При этом уже 22 июня губернатор объявил о немедленном закрытии полигона. Ранее сообщалось, что власти Подмосковья планируют ввести в эксплуатацию четыре современных мусоросжигательных завода: в Наро-Фоминске, Солнечногорске, Ногинске и Воскресенске. Планируется, что заводы будут принимать отсортированный мусор и перерабатывать его экологически чистым способом. Первый завод в Московском регионе должен заработать в 2021 году.