В Московском зоопарке впервые появится «земляной поросёнок» трубкозуб

Москва, , 08:37 — REGNUM В сентябре посетители Московского зоопарка смогут увидеть африканского трубкозуба, привезенного из Екатеринбурга. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба администрации столицы.

Африканский трубкозуб — это млекопитающее с телом муравьеда, пятачком свинки, ушами зайца и мощным хвостом. Своё название получил благодаря строению зубов, которые напоминают трубки.

«Каждое новое животное для нас — большая радость. Мы уже давно договорились с зоопарком Екатеринбурга о том, что их детеныш переедет в Москву, но нужно было дождаться, пока малыш подрастет», — сообщила директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Также она отметила, что конец июля и весь август животное будет находиться на карантине, поэтому увидеть нового питомца посетители зоопарка смогут только в сентябре.

Сейчас за детенышем африканского трубкозуба пристально наблюдают екатеринбургские зоологи. Детеныш уже перешел с материнского молока на рисовую кашу, геркулес, сухой корм, бананы и червей.

Трубкозуб — ночное животное, поэтому для него специально создадут павильон «Ночной мир», где днем будет создаваться темное время суток, а благодаря красному освещению, незаметному для животного, его смогут рассмотреть все желающие.

«Сегодня встретить трубкозуба можно в отдельных районах Центральной и Южной Африки. Взрослый самец весит от 50 до 70 килограммов, длина его тела — примерно полтора метра», — добавили в пресс-службе.

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