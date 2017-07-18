Германия экстрадирует 18-летнего выходца из Дагестана, планировашего теракт

Махачкала, , 15:58 — REGNUM Правоохранительные органы Германии настаивают на высылке из страны 18-летнего уроженца Дагестана. От молодого человека, по данным полиции, исходит потенциальная угроза теракта. Он заявлял о готовности участия в террористических акциях.

Следствие установило, что подозреваемый переписывался в Telegram с исламистом из Эссена, находившимся в поле зрения сотрудников правоохранительных органов, пишет Deutsche Welle. Также он состоял в переписке с человеком, который являлся участником одной из террористических группировок, действующих в Сирии. О своих планах совершить теракты выходец из Дагестана сообщал и другим участникам переписки.

Под арестом в депортационной тюрьме Бремена он находится с 14 марта 2017 года. Федеральный административный суд Германии 17 июля разрешил депортировать его в Россию. В настоящее время адвокаты готовятся оспорить это решение.

Стоит отметить, что выходцы с Северного Кавказа были и среди задержанных 13 июля в Мосуле женщин, сторонниц террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Всего были задержаны 20 человек. Женщины прятались в туннельной системе, контролируемой боевиками. При них было обнаружено оружие и несколько поясов шахида, пишет Deutsche Welle. Среди задержанных были в том числе и уроженки Чечни.

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Как сообщало ИА REGNUM, год назад в Бельгии были задержаны 16 выходцев из Чечни. Их подозревали в вербовке наемников для участия в военных действиях на стороне экстремистов в Сирии, а также в военных действиях в Сирийской Арабской Республике.

В феврале 2017 года в Австрии задержали группу из 22 человек в возрасте от 25 до 47 лет. Все они являлись выходцами из Чечни. У них изъято оружие и боеприпасы. Позже 20 человек были отпущены, и СМИ заявляли о то, что они были причастны скорее к криминалу, чем к террористическим преступлениям.

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