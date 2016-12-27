Выходцы из Чечни попали в тюрьму в Бельгии за вербовку боевиков

Грозный, , 17:51 — REGNUM От 15 месяцев до десяти лет лишения свободы назначил суд Бельгии 12 выходцам из Чечни. Все они были признаны причастными к вербовке боевиков в Сирию. По подозрению в экстремистской деятельности бывшие жители Чечни были задержаны еще летом прошлого года, пишет RTL Belgium.

Наибольший срок — 10 лет — получил руководитель группы Шалиль М, которого не раз видели на болгаро-турецкой границе. Как пишет «Кавказский узел», в Стамбуле у него было убежище, где временно размещались потенциальные боевики.

Еще один лидер террористической группы Руслан Д. длительное время воевал в Сирии. Он осужден на восемь лет лишения свободы. Остальным дали от 15 месяцев до пяти лет лишения свободы.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 выходцев из Чечни были задержаны в июне 2016 года в рамках двух параллельных расследований «в среде радикально настроенных выходцев из Чечни», как говорилось в сообщении пресс-службы прокуратуры королевства.

Расследования были связаны с вербовкой наемников для участия в военных действиях на стороне экстремистов в Сирии. Среди задержанных были члены двух группировок, сотрудничавших между собой. Всех их подозревали в участии в военных действиях в Сирийской Арабской Республике.

Напомним, 22 марта в Брюсселе были совершены несколько терактов, в результате которых погибли 35 человек, еще 340 были ранены. Ответственность за них взяли на себя террористы группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).