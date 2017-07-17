Всекитайская Ассоциация Даосизма отмечает 60-летие

Пекин, , 17:18 — REGNUM Всекитайская Ассоциация Даосизма (ВАД) отмечает 60-ю годовщину основания. Праздничная церемония состоялась в Доме народных собраний в центре Пекина, передает 17 июля агентство «Синьхуа».

Председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) Юй Чжэншэн встретился с руководителями ВАД и ее представителями, поприветствовав участие даосов в формировании социальной и религиозной гармонии в Китае.

От имени НПКСК и Госсовета КНР Юй высказал поздравления с годовщиной основания ВАД.

«ВАД в последние 60 лет несла знамя любви к своей нации и религии, а также твердо следовала по избранному пути, который был когерентен социалистическим общественным идеалам», — заявил Юй.

Он призвал ВАД еще сильнее сплотить верующих вокруг ЦК КПК и продолжить служить интересам родины, а также стать мостом между партией и правительством, а также помочь в претворении партийной политики в сфере религии в жизнь.

Юй также выразил надежду, что даосы будут нацеливать людей на развитие даосизма, а также выстроить более тесную связь меду китайкой культурой и даосскими традициями во имя мира и благополучия.

Напомним, что даосизм, как религиозная система, была основана на философских учениях Лао-цзы (571−471 гг. до н.э.). Согласно его основополагающему учению «Дао дэ цзин» («Книга пути и достоинства», все во вселенной было рождено из пустоты, при этом, согласно учению, необходимо достижение баланса между природой и человеком.

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