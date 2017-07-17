В Ингушетии отметили 170-летие принятия мусульманства

Магас, , 17:04 — REGNUM В Ингушетии состоялись масштабные торжества по случаю дня рождения шейха Кунта-хаджи Кишиева и 170-летия принятия большинством ингушей мусульманства. В них приняли участие свыше четырех тысяч жителей республики и ее гостей.

Почтить память одного из самых уважаемых на Кавказе религиозных деятелей прибыли гости из соседних субъектов Северо-Кавказского федерального округа, известные богословы, общественные деятели, сообщили17 июля в пресс-службе главы Ингушетии.

Мероприятие в память о Кунта-хаджи Кишиева состоялись в Назрани, на Мемориале памяти жертв событий, которые произошли в республике в 1992 году. О проповеднике говорили как об учителе, который всегда призывал своих последователей к духовному очищению и миру. Он учил прощать обиды, слышать и понимать друг друга.

«Шейх Кунта-хаджи провозглашал ислам как мирную религию. Он выступал против насилия и войн, призывал к терпению и скромности. Следуя его учению, в 1847 году ингушский народ принял ислам», — написал Юнус-Бек Евкуров на своей странице в Instagram.

Глава Ингушетии высказал слова благодарности всем, кто посетил республику в связи с этой памятной для всех ингушей датой.

Напомним, шейх Кунта-хаджи Кишиев, который считается одним из самых почитаемых учителей в Чечне, Дагестане и Ингушетии, основателем Кадарийского тариката, родился в чеченском селении Илсхан-Юрт. Богослов провозглашал ислам в своих проповедях, рассказывал об истинности и справедливости этой религии, призывал горцев к терпению, осуждал насилие, войну.