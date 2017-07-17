«Даже учет рождающихся за границей латвийцев не улучшает демографию»

Рига, , 14:43 — REGNUM Родившиеся и проживающие за границей дети латвийских граждан учитываются при подсчете населения Латвии, но даже это не улучшает демографическую ситуацию в стране. Об этом заявил демограф, профессор Латвийского университета Петерис Звидриньш, сообщает портал Mixnews.lv.

«По новым правилам, если дети имеют латвийское гражданство, то они считаются родившимися в Латвии. Это дало некоторое увеличение цифр, хотя это число не так уж велико. Так получается, что у нас единственный возраст, в котором имеется прирост населения — это младенцы. Потому что они числятся как родившиеся в Латвии, но миграционного прироста фактически нет», — рассказал Звидриньш.

Он также отметил, что каждый год Латвия теряет значительное число трудоспособного населения: «Мы теряем трудоспособное население, женщин в генеративном возрасте, которые могли бы рожать. Поэтому уже в 2017 году наблюдается сокращение по сравнению с предыдущими годами. В области миграции тоже изменений не предвидится. Надеяться на то, что к нам приедут трудоспособные люди не приходится».

Также профессор отметил, что демографическая ситуация в Эстонии намного лучше, чем в Латвии. «Наши северные соседи — эстонцы в этом списке занимают 19 место. Это уже качественное различие, однако в 90-х годах ситуация в обеих странах была одинаковая. В Эстонии более активная политика в социальной сфере, в демографической сфере. Там более значительные поощрения семьям», — рассказал Звидриньш.

Напомним, согласно последним данным, опубликованным европейским статистическим бюро Eurostat, Латвия находится на втором месте в ЕС по сокращению численности населения за 2016 год. На первом месте Литва. «Наши надежды на то, что в Латвию начнут возвращаться эмигрировавшие жители пока ничем не подтверждаются», — добавил Звидриньш.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2016 году Латвия заняла второе место в ЕС по сокращению численности населения, об этом свидетельствуют данные статистического бюро Eurostat.

Также, по данным Центрального статистического управления (ЦСУ) Латвии, темп сокращения населения в стране увеличивается: так, в январе 2016 года в Латвии официально проживало 1969 человек, таким образом, за год население сократилось на 0,97% или 18,8 тысячи человек, в 2015 году — на 0,86% или 17,1 тысяч человек, а за 2014 год население страны официально сократилось на 0,77% или 15,4 тысяч человек. В целом с 2010 года численность населения сократилась на 170 тысяч человек или на 8%, в том числе за счет миграции Латвия потеряла 113 тысяч, а за счет негативного прироста населения (смертность превышает рождаемость) — 57 тысяч.

Согласно официальной статистике, с 1990 года общее количество жителей в Латвии уменьшилось примерно на четверть, а количество молодых людей — на 42%. Также за последние 5 лет число молодых людей уменьшается в среднем на 5,7% в год. Если в 2005 году молодые люди составляли 20% населения страны, то в 2015 году их было всего 14%.

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