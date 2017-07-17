Буря обрушилась на Ростов-на-Дону

Ростов-на-Дону, , 13:12 — REGNUM

На Ростов-на-Дону обрушилась буря. В городе-миллионнике начался сильный дождь с грозой, ветер усилился. По прогнозам синоптиков, его порывы будут достигать 20−23 метра в секунду. Экстренное предупреждение о приближающейся непогоде распространило региональное управление МЧС 17 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Чрезвычайное ведомство также информирует о том, что ураган накроет не только областной центр, но и некоторые районы. Не исключено, что ливни будут сопровождаться градом.

Жителей города-миллионника и региона просят быть осторожными, по возможности не выходить на улицу, не парковать личный автотранспорт под деревьями, опорами линий электропередачи, рекламными щитами. Непогода может вмешаться в работу всех видов транспорта, в том числе и воздушного.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, ураган, обрушившийся на Ростов-на-Дону в начале июля, принёс много бед. Так, десятки деревьев не выдержали шквалистого ветра. В администрации города-миллионника заверили, что все рухнувшие зеленые насаждения — аварийные. По официальным подсчетам, из-за сильных порывов ветра в донской столице упало 82 дерева.

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