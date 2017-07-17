Жители России назвали свои главные страхи

Москва, , 09:58 — REGNUM Рост цен и международные конфликты относятся к числу самых важных опасений граждан Российской Федерации. Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Индекс страхов по первой проблеме с мая по июнь вырос с 23 до 27 пунктов (в январе он был равен 17 пунктам), — говорится в материалах исследования. — Показатель, демонстрирующий уровень опасений россиян относительно военных конфликтов, поднялся до 19 пунктов в марте и с тех пор колеблется в пределах 19−20 пунктов».

На третьем месте рейтинга «главных страхов» жителей России — проблемы со здоровьем и трудности, связанные с получением необходимой медпомощи. Значение этого индекса выросло до 8 пунктов в июне по сравнению с нулевой отметкой в январе.

Показатель беспокойства респондентов по поводу внутренних беспорядков и конфликтов в стране увеличился с 5 в январе до 6 пунктов в апреле. Однако в июне социологи отметили его снижение на 1 пункт.

Опрос проводился в 130 населенных пунктах 46 регионов страны. Всего было опрошено 1600 человек.