Во время спецоперации в КНР изъято 11,5 тонн наркотиков

Пекин, , 18:32 — REGNUM Полиция Китая изъяла 11,5 тонн наркотиков за время спецоперации, начатой еще в феврале 2017 года, передает 14 июля агентство «Синьхуа».

Заместитель директора Государственного комитета по контролю за оборотом наркотиков Лю Юэцзинь озвучил вышеуказанные цифры во время телеконференции, посвященной проведению операции.

По словам Лю, объем наркотиков, конфискованный за время операции, составляет около 40% всего объема изъятых за этот период наркотиков по всей стране. Было уничтожено 89 нарколабораторий, арестовано 575 подозреваемых.

Полицейские департаменты по всей стране сумели обеспечить столь впечатляющие показатели благодаря совместной работе по уничтожению источников поставок наркотиков.

По словам Лю, подпольное производство наркотиков по-прежнему является обыденностью по всей стране, при этом производственные цепочки уже были полностью отлажены в целом ряде районов Китая, что создает определенные трудности в проведении операции и требует более решительных действий.

Министерство общественной безопасности призывает усилить борьбу с производством наркотиков, сконцентрировав усилия на уничтожении нарколабораторий, установлении точных мест базирования преступников и изъятии готовой продукции, а также сырья. Операция продолжается.

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