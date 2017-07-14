В Крыму с туристов уже начали взимать курортный сбор?

Симферополь, , 12:45 — REGNUM С отдыхающих в Крыму уже пытаются собирать деньги за курортный сбор, несмотря на то, что соответствующий законопроект ещё не прошёл второе чтение в Госдуме. Об этом заявил глава комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, передаёт РИА Крым.

«Уважаемые гости полуострова, ни в коем случае никому ничего не платите, несмотря ни на какие удостоверения и бумаги», — заявил Черняк и напомнил, что эксперимент, согласно последним поправкам, начнется только с 1 мая 2018 года.

По его словам, властям уже поступают одиночные сигналы о том, что к отдыхающим подходят люди с некими удостоверениями и требуют заплатить курортный сбор. Черняк призвал всех, кому пришлось столкнуться с подобными случаями, обращаться в полицию.

Между тем, в МВД Крыма сообщили, что в полицию заявлений и обращений от граждан, столкнувшихся с незаконным взиманием курортного сбора, пока не поступало.

Как заявила «Крыминформу» заместитель министра курортов и туризма Крыма Анна Нерозина, не зафиксировали ни одного звонка по этому поводу и операторы горячей телефонной линии «Вежливый Крым», организованной министерством для отдыхающих.

Напомним, что второе чтение по закону о курортном сборе намечено на 14 июля. Эксперимент пройдёт в 2018—2022 годах в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Максимальная сумма сбора может составить 50−100 рублей в сутки на человека.