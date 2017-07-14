В Москве к концу 2017 года количество паркоматов вырастет на четверть

Москва, , 09:43 — REGNUM В Москве до конца 2017 года появятся почти 200 новых паркоматов в зонах платных парковок, говорится в сообщении на портале столичной мэрии.

По словам главы госкомпании «Администратор московского парковочного пространства» Александра Гривняка, решение принято для удобства автомобилистов, предпочитающих оплачивать парковку через паркоматы.

Новые паркоматы появятся во многих районах Москвы: в Строгино, Перово, Люблино, Марьина Роща, Измайлово (Северное и Восточное), а также на вылетных магистралях и крупных улицах города (Рязанский и Волгоградский проспекты, улица Косыгина, Варшавское шоссе).

В настоящее время в зоне платной стоянки в Москве действует более 800 паркоматов, к концу 2017 года их количество увеличится на четверть.

Всего платная парковка на 71,8 тыс. мест действует более чем на 1 тыс. улиц. С 2012 года по июнь 2017 года за парковку было собрано 12,6 млрд рублей.