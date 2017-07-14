Таинственное черное кольцо появилось в Великобритании — видео

Лондон, , 08:29 — REGNUM Таинственное черное кольцо неизвестного происхождение наблюдали в небе над Йоркширом (Великобритания). Об этом сообщает телеканал Life.

«В небе над Йоркширом появилось загадочное черное кольцо», — говорится в сообщении.

Первоначально местные жители предположили, что черное кольцо — форма, которую приняла гарь от пожара. Однако пожарные заявили, что на ближайших территориях возгораний зафиксировано не было.

В метеорологической службе также не смогли объяснить это загадочное явление. Синоптики только считают, что черное кольцо, скорее всего, не является естественным явлением.